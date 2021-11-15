«Нефтехимик» проиграл по буллитам «Сибири»

Сегодня в Новосибирске «Нефтехимик» уступил по буллитам «Сибири». Матч против соседа по турнирной таблице завершился для татарстанцев со счетом 2:3, причем обе шайбы забили новички команды.

Первый период команды начали, обменявшись опасными моментами: сначала быстрый гол едва не организовала «Сибирь», а затем едва не отличился представитель гостей Рафаэль Бикмуллин. И тем не менее первым изменил счет на табло «Нефтехимик». Новичок нижнекамской команды Денис Вихарев реализовал сольный проход на пятачок и отличился в первом же матче за новый клуб, 0:1. Интересно, что тренерский штаб поставил в четвертое звено сразу двух новых игроков — вместе с Вихаревым в него вошел форвард Сергей Купцов. Тем не менее через две минуты впечатляющим щелчком от синей линии в девятку Вадим Кудако восстановил равновесие, 1:1.

И второй период прошел в обоюдоострой, равной игре. И вновь первыми отличились гости. Кирилл Воробьев бросил от бортика, а Купцов на пятачке вовремя подставил клюшку, 1:2. В дальнейшем обе команды много и настойчиво атаковали, сибиряки второй раз безрезультатно провели большинство. И лишь за 35 секунд до конца периода хозяева восстановили равновесие. После броска с разворота Евгения Чесалина шайба рикошетом от клюшки защитника «Нефтехимика» Максима Березина попала в ворота гостей, 2:2.

В третьем периоде соперники создали немало голевых моментов, но забить не сумели, поэтому матч продолжился в овертайме. И в дополнительной пятиминутке при обилии опасных моментов голов не было. Поэтому победитель встречи был выявлен в серии буллитов. Здесь удача сопутствовала сибирякам, они реализовали один подход, гости — ни одного.

«Сибирь» (Новосибирск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:2 Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0). Шайбы забросили Кудако (16), Чесалин (40) — Вихарев (14), Купцов (32). Штраф: 4-4.

«Нефтехимик»: Судницын. Сидоров-Клок, Хайруллин-Митякин-Порядин; Воробьев-Кнот, Галимов-Е.Попов-Секстон; Березин-Петрищев, Бикмуллин-Чивилев-Д. Попов; Шутов-Шерстобитов, Купцов-Вихарев-Шафигуллин.

После 27 матчей в активе нижнекамцев стало 26 очков, восьмое место. В следующем туре 17 ноября в Екатеринбурге «Нефтехимик» сыграет с «Автомобилистом».