ХК «Нефтехимик» проиграл в Минске

В очередном матче чемпионата КХЛ нижнекамский «Нефтехимик» сегодня уступил в Минске местному «Динамо» со счетом 1:3, дважды пропустив во втором периоде.

На выезд нижнекамцы отправились в хорошем настроении после красивой домашней победы над «Адмиралом» (4:1). Но минчане в этом сезоне очень хорошо стартовали, что предвещало трудный поединок в столице Беларуси.

В первом тайме при всех усилиях обеих команд отличиться никому не удалось, хотя минчане атаковали больше и чаще. Как оказалось, решающим стал второй период, в ходе которого за три минуты динамовцы сумели забросить две безответные шайбы. Сначала цели достиг кистевой бросок Александра Суворова, 1:0. А затем Илья Усов удвоил преимущество хозяев броском с ходу прямо по центру, 2:0.

В третьем периоде минчане реализовали численное преимущество — на добивании преуспел Тайлер Граовац, после чего исход встречи перестал вызывать сомнения, 3:0. Нижнекамцев хватило только на то, чтобы забросить шайбу престижа в большинстве — Данила Попов в касание послал шайбу в сетку после идеальной передачи Дэна Секстона, 3:1. Гости затем сняли вратаря и вшестером попытались спасти игру, но это им не удалось.

После 11 матчей в активе нижнекамцев теперь осталось 11 очков и шестое место. В следующем туре 1 октября в Москве «Нефтехимик» встретится со «Спартаком».

«Динамо» (Минск, Белоруссия) — «Нефтехимик» (Нижнекамск, Россия) — 3:1 (0:0, 2:0, 1:1).

Шайбы забросили: Суворов (28), Усов (31), Граовац (56) — Попов (58).

Штраф: 6–8.