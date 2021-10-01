ХК «Нефтехимик» проиграл на выезде четвертый раз подряд

Нижнекамский «Нефтехимик» никак не может победить на выезде. Сегодня в Москве нижнекамцы потерпели четвертое подряд поражение в чемпионате КХЛ на выезде, проиграв «Спартаку» со счетом 1:5.

Все свои пять побед на сегодняшний день «Нефтехимик» одержал на родном льду, где, к слову, проиграл «Спартаку» в овертайме неделю назад (2:3ОТ). И вот новое поражение.

В первом периоде хозяева быстро захватили инициативу. И в середине периода Андрей Локтионов в касание замкнул передачу из-за ворот с идеальной позиции, 1:0. А в концовке стартовой двадцатиминутки роскошный кистевой бросок удался Джейкобу Виртанену, 2:0. В середине уже второго периода примерно также эффектно забил Эмиль Петтерсон, 3:0.

В начале третьего периода спартаковцы реализовали численное преимущество, в касание попал Александр Хохлачев, 4:0. Интрига в матче умерла. Так что пятая шайба хозяев только добавила им радостных эмоций — Олег Евенко быстро распорядился бесхозной шайбой на пятачке, 5:0. Но последнее слово в матче осталось все же за нижнекамцами — Ансель Галимов с видимым удовольствием получил на пятачке шайбу от спартаковца и тотчас отправил ее в сетку, 5:1.

«Спартак» (Москва) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 5:1 (2:0, 1:0, 2:1). Шайбы забросили: Локтионов (9), Виртанен (17), Петтерсон (33), Хохлачев (45), Евенко (53) — Галимов (58). Штраф: 10-8.

«Нефтехимик»: Иванников. Березин-Кнот, Хайруллин-Чивилев-Порядин; Сидоров-Клок, Шафигуллин-Хафизов-Галимов; Петрищев-Воробьев, Секстон-Митякин-Д.Попов; Шерстобитов-Семенов, Беляев-Е.Попов-Шутов

После 12 матчей в активе нижнекамцев осталось 11 очков, седьмое место. В следующем туре 3 октября в Санкт-Петербурге «Нефтехимик» сыграет со СКА.