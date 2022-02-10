ХК «Нефтехимик» проиграл контрольный матч «Салавату Юлаеву»

Восполняя месячную безыгровую паузу в чемпионате КХЛ, где нижнекамцы не играли с 12 января, «Нефтехимик» провел сегодня товарищеский матч с Уфе с «Салаватом Юлаевым» и уступил со счетом 0:3.

В отсутствии троих ведущих игроков, выступающих на Олимпийских играх в Пекине (финн Франс Туохимаа, чехи Рональд Кнот и Лукаш Клок), тренерский штаб «Нефтехимика» сегодня дал шанс игрокам молодежного «Реактора». Такая же ситуация и у «Салавата Юлаева», делегировавшего тройку форвардов в сборную Финляндии. Поэтому любопытно было посмотреть на ближайшие резервы нижнекамцев и уфимцев.

По закону жанра хозяева большую часть времени провели в нападении, гости предпочитали искать счастье в контратаках. Решающим стал второй период, в ходе которого за 45 секунд уфимцы забросили две шайбы. Сначала прострел на пятачок замкнул Николой Кулемин, а затем подключившийся в атаке защитник Динар Хафизуллин, к слову, воспитанник «Ак Барса», точно бросил с кистей, 2:0. Контригра у гостей не получилась, хотя в концовке нижнекамцы сняли вратаря и вшестером осадили ворота «Салавата Юлаева». Но в результате пропустили третью шайбу в пустые ворота, 3:0.

В дальнейших планах нижнекамцев — участие в турнире в Казани с 13 февраля.

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0).

Шайбы забросили: Кулемин (22), Хафизуллин (22), Пустозеров (60).

Штраф: 2–4.

«Нефтехимик»: Судницын; Сидоров — Воробьев, Хайруллин — Митякин — Порядин; Пузанов — Петрищев, Гиматов — Вихарев — Шафигуллин; Севостьянов — Березин, Секстон — Галимов — Лещенко; Е. Попов — Чивилев — Купцов.