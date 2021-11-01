ХК «Нефтехимик» проиграл дома «Куньлуню»

В домашнем матче чемпионата КХЛ нижнекамский «Нефтехимик» уступил китайскому «Куньлуню» со счетом 3:5, выигрывая 3:2 после двух периодов и пропустив три шайбы в третьем.

Домашнюю серию нижнекамцы открывали после красивых выездных побед над «Куньлунем» и «Локомотивом».

В первом периоде за первые шесть минут хозяева дважды удалились, дав гостям отличный шанс отличиться. Но те не использовали свое преимущество. А когда первое удаление было зафиксировано в рядах «пекинцев», «Нефтехимик» сполна воспользовался своим шансом. Евгений Митякин мастерски, с лета подправил полет шайбы, 1:0. Очко, заработанное в этом эпизоде Маратом Хайруллиным, стало для него 100-м в КХЛ. Но в равных составах гости свою шайбу забросили — Брендон Ип четко замкнул передачу на дальнюю штангу, 1:1.

В начале второго периода «Нефтехимик» получил преимущество в два игрока, чем не преминул воспользоваться. Лишнего реализовал Павел Порядин мастерским кистевым броском в дальнюю девятку, 2:1. Но едва ли не первый свой момент реализовал и «Куньлунь» — на добивании отличился Михаил Абрамов, 2:2. И вновь хозяева вышли вперед, реализовав большинство, пускай и за счет рикошета от клюшки защитника гостей, 3:2. Концовку периода хозяева провели в большинстве в формате «пять на три», безрезультатно.

В большинстве, уже в середине третьего периода, забили как раз гости, здорово щелкнул в касание Спенсер Фу, 3:3. После этого «Куньлунь» и вовсе вышел вперед, вновь забив в большинстве, точнее, на отложенном штрафе. Теперь Ип здорово пробил в касание, 3:4. Выход «два в один», и Абрамов оформил второй дубль у «пекинцев», 3:5.

После 24 матчей в активе нижнекамцев теперь 21 очко и девятое место. В следующем туре 3 ноября «Нефтехимик» примет на своем льду омский «Авангард».

«Нефтехимик» (Нижнекамск, Россия) — «Куньлунь Ред Стар» (Пекин, Китай) — 3:5 (1:1, 2:1, 0:3).

Шайбы забросили: Митякин (9), Порядин (22). Е. Попов (32) — Ип (18, 48), Абрамов (26, 54), Фу (47).

Штраф: 10–12.

«Нефтехимик»: Судницын; Воробьев — Кнот, Хайруллин — Митякин — Порядин; Сидоров — Клок, Бикмуллин — Хафизов — Шафигуллин; Березин — Петрищев, Секстан — Чивилев — Д. Попов; Пузанов, Галимов — Е. Попов — Шутов.