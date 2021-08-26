ХК «Нефтехимик» представил новых игроков и провел День болельщика в Нижнекамске

На территории парка Нефтехимиков в Нижнекамске прошел традиционный для межсезонья День болельщика, сообщает пресс-служба ХК «Нефтехимик». Команда организовала для фанатов насыщенную программу, включающую различные творческие зоны и спортивные состязания, а также активности от маскотов хоккейного клуба и аниматоров, розыгрыши призов с вручением подарков.

На протяжении всего вечера артисты местной рок-группы исполняли для публики зажигательные хиты.

Главным событием праздника стала презентация команды, включающая знакомство с новыми игроками «Нефтехимика», а также вручение им клубных маек. Для них и гостей праздника прозвучали добрые пожелания с началом предстоящего хоккейного сезона от директора клуба Игоря Ларионова, главного тренера Олега Леонтьева и генерального директора ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрата Сафина. Глава компании поздравил игроков и тренеров команды с предстоящим сезоном, пожелал зрелищного и результативного хоккея, а болельщикам — поддержки команды на протяжении всего сезона.

29 августа нижнекамцы проведут последний контрольный летний матч в Казани с «Ак Барсом». 2 сентября дома в первом туре чемпионате КХЛ «Нефтехимик» примет китайский «Куньлунь Ред стар».