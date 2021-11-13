ХК «Нефтехимик» пополнил свои ряды нападающим

Нижнекамский «Нефтехимик» заключил контракт с 29-летним форвардом Денисом Вихаревым. Соглашение рассчитано до конца сезона, сообщает пресс-служба команды из Нижнекамска.

Вихарев начинал сезон в «Сочи», но контракт с игроком был расторгнут. В нынешнем сезоне 29-летний форвард принял участие в 16 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых набрал 8 (2+6) очков.

Воспитанник череповецкой «Северстали» Вихарев успел поиграть в Белоруссии за «Гомель», в КХЛ и ВХЛ за «Северсталь», «Ижсталь», «Металлург» (Новокузнецк), «Адмирал» (Владивосток).

Подписание Вихарева говорит о том, что «Нефтехимик» намерен усилить свое нападение. После 26 матчей в активе «Нефтехимика» 25 очков — восьмое место в Восточной конференции КХЛ. 15 ноября Вихарев может дебютировать за нижнекамцев в матче с «Сибирью» в Новосибирске.