ХК «Нефтехимик» пополнил ряды нападающим

По сообщению пресс-службы ХК «Нефтехимик», по договору обмена в нижнекамский клуб перешел нападающий Данила Попов.

20-летний Данила Попов является воспитанником пензенского «Дизеля». Всю предыдущую карьеру провел в системе родного клуба. В прошедшем сезоне, выступая в регулярном чемпионате ВХЛ, в 50 матчах набрал 30 (14+16) очков. В Кубке Петрова 7 играх отметился 5 (4+1) баллами.

Ранее в «Нефтехимик» перешел 23-летний нападающий «Горняка» (Учалы), фарм-клуба «Автомобилист» (Екатеринбург) Евгений Митякин.