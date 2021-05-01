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Ру Тат
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1 мая 2021  15:32
Сергей Гаврилов

ХК «Нефтехимик» пополнил ряды нападающим

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По сообщению пресс-службы ХК «Нефтехимик», по договору обмена в нижнекамский клуб перешел нападающий Данила Попов.

20-летний Данила Попов является воспитанником пензенского «Дизеля». Всю предыдущую карьеру провел в системе родного клуба. В прошедшем сезоне, выступая в регулярном чемпионате ВХЛ, в 50 матчах набрал 30 (14+16) очков. В Кубке Петрова 7 играх отметился 5 (4+1) баллами.

Ранее в «Нефтехимик» перешел 23-летний нападающий «Горняка» (Учалы), фарм-клуба «Автомобилист» (Екатеринбург) Евгений Митякин.

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