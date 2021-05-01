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Ру Тат
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1 мая 2021  14:44
Сергей Гаврилов

ХК «Нефтехимик» получил форварда «Автомобилиста»

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Екатеринбуржский «Автомобилист» обменял нападающего Евгения Митякина в нижнекамский «Нефтехимик», сообщает пресс-служба уральцев.

В обмен на Митякина «Автомобилист» получил права на воспитанника нижнекамского хоккея форварда Арсена Хисамутдинова, который в данный момент выступает за «Лаваль Рокет» — фарм-клуб «Монреаля».

Митякин в последние четыре года выступал за фарм-клуб «Автомобилиста» «Горняк» в ВХЛ, где на его счету 118 (35+83) очков в 228 матчах за команду. У Хисамутдинова 1 голевая передача в 12 матчах за «Лаваль Рокет» в сезоне-2020/21.

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