ХК «Нефтехимик» подписал новый контракт с форвардом

Как сообщает пресс-служба нижнекамского хоккейного «Нефтехимика», клуб до конца сезона 2022/2023 продлил соглашение с нападающим Егором Поповым.

Для форварда нынешний сезон стал дебютным на уровне КХЛ. Попов сыграл в 44 играх регулярного чемпионата и плей-офф, набрав 16 (10+6) очков. Cтал вторым снайпером команды.

Кроме того, по итогам голосования болельщиков лучшим игроком команды в нынешнем сезоне стал нападающий Марат Хайруллин. Капитан команды провел для себя лучший сезон в карьере. Стал лучшим снайпером с 18 заброшенными шайбами и разделил лидерство в гонке бомбардиров с Лукашем Клоком (по 35 очков).