news_header_top_970_100
Минниханов: День принятия ислама Волжской Булгарией вдохновит нас на новые свершения
Минниханов: День принятия ислама Волжской Булгарией вдохновит нас на новые свершения
Асфан Галявов ушел с поста руководителя МУП «Метроэлектротранс»
Асфан Галявов ушел с поста руководителя МУП «Метроэлектротранс»
От коронавируса привилось 17% взрослого населения Татарстана
От коронавируса привилось 17% взрослого населения Татарстана
Ру Тат
news_header_bot_970_100
23 мая 2021  01:30
Сергей Гаврилов

ХК «Нефтехимик» подписал контракт со словацким нападающим

news_top_970_100

Сегодня нижнекамский «Нефтехимик» вновь подписал контракт со словацким нападающим Либором Гудачеком, сообщает клубная пресс-служба.

В прошлом сезоне форвард уже выступал за команду из Нижнекамска и стал лучшим бомбардиром в регулярном чемпионате. В плей-офф нижнекамцы не попали. В активе Гудачека было 38 (17+21) очков в 50 матчах.

Таким образом, за неделю нижнекамцы заполнили все вакансии легионеров. 

До Гудачека контракты с «Нефтехимиком» подписали финский голкипер Франс Туохимаа, чешские защитники Рональд Кнот и Лукаш Клок, американский нападающий Дэн Секстон.

#нефтехимик
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное