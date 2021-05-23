ХК «Нефтехимик» подписал контракт со словацким нападающим

Сегодня нижнекамский «Нефтехимик» вновь подписал контракт со словацким нападающим Либором Гудачеком, сообщает клубная пресс-служба.

В прошлом сезоне форвард уже выступал за команду из Нижнекамска и стал лучшим бомбардиром в регулярном чемпионате. В плей-офф нижнекамцы не попали. В активе Гудачека было 38 (17+21) очков в 50 матчах.

Таким образом, за неделю нижнекамцы заполнили все вакансии легионеров.

До Гудачека контракты с «Нефтехимиком» подписали финский голкипер Франс Туохимаа, чешские защитники Рональд Кнот и Лукаш Клок, американский нападающий Дэн Секстон.