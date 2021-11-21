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Спорт
21 ноября 2021  19:13
Cергей Гаврилов

ХК «Нефтехимик» подписал контракт с нападающим

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Пресс-служба нижнекамского «Нефтехимика» сообщила, что сегодня был подписан контракт нападающим Сергеем Купцовым.

Ранее форвард находился в нижнекамской команде на пробном контракте. И быстро доказал свою профпригодность. Поэтому с нападающим Сергеем Купцовым и было подписано полноценное соглашение до конца текущего сезона. За проведенные три игры форвард набрал 3 (2+1) очка, в том числе в его активе победный гол в недавней игре с «Автомобилистом» (4:3).

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