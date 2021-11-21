ХК «Нефтехимик» подписал контракт с нападающим

Пресс-служба нижнекамского «Нефтехимика» сообщила, что сегодня был подписан контракт нападающим Сергеем Купцовым.

Ранее форвард находился в нижнекамской команде на пробном контракте. И быстро доказал свою профпригодность. Поэтому с нападающим Сергеем Купцовым и было подписано полноценное соглашение до конца текущего сезона. За проведенные три игры форвард набрал 3 (2+1) очка, в том числе в его активе победный гол в недавней игре с «Автомобилистом» (4:3).