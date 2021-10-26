ХК «Нефтехимик» подписал контракт с вратарем Александром Суднициным

Нижнекамский «Нефтехимик» заключил двусторонний контракт с 33-летним вратарем Александром Суднициным. Соглашение рассчитано до конца сезона, информирует клубная пресс-служба.

Напомним, что голкипер находился в команде на пробном контракте. Судницин провел за «Нефтехимик» три матча, в одном из которых одержал победу в серии послематчевых бросков.

«Учитывая высокий уровень игры, опыт и мастерство, клуб подписал с Александром контракт и желает отличного продолжения сезона в Стае», — говорится в сообщении.

Уроженец Красноярска Судницин уже играл в «Нефтехимике» в 2013–2016 гг. Последним его клубом был шведский «Оскарсхамн».