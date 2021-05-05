ХК «Нефтехимик» огласил план работы на межсезонье

Новый главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Олег Леонтьев рассказал клубной пресс-службе, как команда будет готовиться к следующему сезону КХЛ.

После углубленного медицинского осмотра с 14 июля до 8 августа команда будет работать в Нижнекамске. В рамках этого этапа сборов запланированы две контрольные встречи дома с казанским «Ак Барсом» 2 и 3 августа.

Затем «Нефтехимик» сыграет в Магнитогорске на турнире «Кубок памяти И.Х. Ромазана», который пройдет с 9 по 13 августа. Далее учебно-тренировочные сборы в Нижнекамске вплоть до конца августа. За это время «Нефтехимик» дважды дома сыграет (20 и 22 августа) с китайским «Куньлунем» и одну игру с «Ак Барсом» 29 августа в Казани.