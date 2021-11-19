ХК «Нефтехимик» одержал вторую победу на Урале

Нижнекамский «Нефтехимик» выиграл второй матч подряд в ходе уральского турне, сегодня гости победили в Челябинске «Трактор» со счетом 1:0, забив решающую шайбу в конце матча.

После позавчерашней победы в Екатеринбурге над «Автомобилистом» (4:3) нижнекамцы сегодня встречались с «Трактором», одним из лидеров Восточной конференции.

В первом периоде территориальное преимущество «Трактора» сомнений не вызывало. Еще и удаление в составе гостей помогло уральцам чаще атаковать. Броски в створ ворот за период, 9-2, хорошо говорят об игре. Нижнекамцы старались контратаковать, но особого результата не было. Период закончился со счетом 0:0.

Во втором периоде и гости безрезультатно провели свое первое большинство в матче. Картина игры мало поменялась по сравнению с первым периодом. Уральцы по закону жанра атаковали больше и настойчивее. Однако до голевых моментов у ворот «Нефтехимика» дело доходило редко. Разве что можно вспомнить выход один на один воспитанника «Ак Барса» Владимира Ткачева, но он не сумел переиграть вратаря гостей Александра Судницина, который без замен проводит уже одиннадцатый матч. Счет бросков 10-7, игра выравнивается.

В третьем периоде «Трактор» продолжил гнуть свою линию, а «Нефтехимик» столь же уверенно защищался. И гости дождались своего шанса. На 52-й минуте быстрая и размашистая комбинация завершилась диагональной передачей на Рафаэля Бикмуллина, который в касание отправил шайбу в ворота хозяев, 0:1. Эта шайба и стала победной. Вторая подряд победа нижнекамцев на выезде. 300-й матч Марата Хайруллина в КХЛ.

«Трактор» (Челябинск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1). Шайбу забросил Бикмуллин (52). Штраф: 2-6.

«Нефтехимик»: Судницын. Сидоров — Клок, Хайруллин — Митякин — Порядин; Воробьев — Кнот, Галимов — Е.Попов-Секстон; Березин — Петрищев, Бикмуллин — Чивилев — Д.Попов; Шутов, Купцов — Вихарев — Шафигуллин.

После 29 матчей в активе нижнекамцев стало 30 очков, седьмое место. В следующем туре 21 ноября «Нефтехимик» сыграет дома с ярославским «Локомотивом».