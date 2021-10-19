«Нефтехимик» в Нижнекамске выиграл у «Амура»

В очередном домашнем матче чемпионата КХЛ нижнекамский «Нефтехимик» обыграл хабаровский «Амур» по буллитам со счетом 3:2.

Отметим, что ворота хозяев сегодня защищал Александр Судницын, лишь вчера подписавший пробный контракт с «Нефтехимиком».

В первом периоде гости, здорово сыгравшие позавчера в Казани с «Ак Барсом», атаковали больше и опаснее, попав в створ ворот 11 раз против 6 в свои ворота. Долгое время ни одной из команд отличиться не удавалось. Но на последней минуте первого периода быструю контратаку хозяев мощным броском с ходу завершил защитник Михаил Сидоров, 1:0.

Во втором периоде дальневосточники продолжили активный натиск на ворота «Нефтехимика». И были вознаграждены за свои усилия, когда в середине периода Владимир Бутузов преуспел на добивании, 1:1. Но недолго хабаровчане радовались — через две минуты Егор Попов выскочил один на один и точно бросил в ближний угол, 2:1. Однако в конце периода Александр Горшков ловко подставил клюшку на пятачке, 2:2. Все логично, броски в створ ворот 6-13.

В третьем периоде забить никому не удалось, так и доиграли до овертайма. В дополнительной пятиминутке также обошлось без голов. Пришлось исполнять серию буллитов, в которой удача сопутствовала хозевам, свою попытку использовал один Данила Попов.

«Нефтехимик» (Нижнекамск) - «Амур» (Хабаровск) — 3:2 Б (1:0, 1:2, 0:0, 0:0). Шайбы забросили: Сидоров (20), Е.Попов (31) — Бутузов (29), Горшков (39). Штраф: 6-6. «Нефтехимик»: Судницын. Воробьев-Кнот, Хайруллин-Чивилев-Порядин; Сидоров-Клок, Секстон-Митякин-Д.Попов; Пузанов-Глазков, Шафигуллин-Хафизов-Бикмуллин; Шутов-Семенов, Галимов-Барсуков-Е.Попов.

После 19 матчей в активе нижнекамцев стало 17 очков — восьмое место. В следующем туре 21 октября «Нефтехимик» сыграет дома с московским «Динамо».