Нижнекамский «Нефтехимик» за два дня подписал трех иностранных хоккеистов. Вслед за чешским защитником Лукашем Клоком и американским форвардом Дэном Секстоном, ряды команды пополнил финский голкипер, сообщает клубная пресс-служба.
Новичком нижнекамцев стал голкипер из Финляндии Франс Туохимаа, 29 лет, рост 188 см. вес 87 кг. В прошедшем сезоне вратарь выступал на родине в составе клуба ХИФК с которым стал вторым в регулярном чемпионате и добрался до полуфинала плей-офф. В 2011 году Туохимаа на драфте НХЛ был выбран клубом «Эдмонтон Ойлерз» под общим номером 182. В 2019 году в матче московского этапа Евротура со шведами голкипер отличился заброшенной шайбой. Особо интересно отметить, что это была дебютная игра Туохимаа в сборной Финляндии.
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ХК «Нефтехимик» формирует новую бригаду легионеров
Нижнекамский «Нефтехимик» за два дня подписал трех иностранных хоккеистов. Вслед за чешским защитником Лукашем Клоком и американским форвардом Дэном Секстоном, ряды команды пополнил финский голкипер, сообщает клубная пресс-служба.
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