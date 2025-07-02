«Лада» переведена в Западную конференцию КХЛ

Тольяттинская «Лада» официально переведена из Восточной конференции КХЛ в Западную. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Календарь предстоящего сезона-2025/2026 будет представлен в пятницу, 4 июля.

Напомним, «Лада» вернулась в состав Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2023/2024. Два сезона тольяттинцы представляли Восточную конференцию КХЛ.

Однако после исключения участников подмосковного «Витязя» из состава участников лиги в Западной конференции оставалось только 10 команд, а на Востоке — 12. После перевода «Лады» конференции уравнялись до одиннадцати команд в каждой конференции.