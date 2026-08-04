ХК «Челны» снялся с чемпионата ВХЛ

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Финансовые проблемы не позволили клубу из Набережных Челнов продолжить выступление в лиге — команда пропустит сезон 2026/27.

Президент ХК «Челны» Фарид Салахов на встрече с игроками в Ледовом дворце объявил о приостановке участия команды в новом сезоне Всероссийской хоккейной лиги. По словам Салахова, решение далось руководству крайне тяжело, но сохранить команду в чемпионате не удалось.

«Для функционирования в лиге необходимо порядка 250 млн рублей. Участие возможно только при наличии подтвержденной финансовой устойчивости. Однако мы этого сделать не можем», — цитирует президента клуба сайт администрации Набережных Челнов.

Журналист Алексей Шевченко ранее сообщал, что средств у клуба не хватило бы даже «пережить осень». Игрокам, по его данным, обещали выплаты за июль—август, после чего все хоккеисты станут неограниченно свободными агентами.

В прошлом сезоне «Челны» заняли последнее, 32-е место в турнирной таблице ВХЛ, набрав 45 очков в 62 матчах. Клуб провел в лиге три сезона, неизменно оказываясь в нижней части таблицы.

Салахов подчеркнул, что речь идет именно о приостановке участия, а не о ликвидации клуба. Хоккейная школа, имя и традиции команды планируется сохранить. Руководство намерено искать новых инвесторов для возвращения большого хоккея в Набережные Челны.