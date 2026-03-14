XIV Республиканский ифтар: «Мы подошли к вопросу от души и учли все минусы прошлых лет»

XIV Республиканский ифтар прошел накануне в «Казань Экспо». В этом году, памятуя о прошлогоднем переаншлаге, число гостей ограничили 10 тысячами. Среди них по традиции был Раис РТ Рустам Минниханов, также приехал и Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев. Как прошло главное публичное событие Рамадана в республике – в репортаже «Татар-информа».





«Люди приходят сюда, чтобы пообщаться»

Республиканский ифтар начинается с фойе – здесь, перед входом в павильоны, традиционно размещают выставку. В этом году она выглядела чуть скромнее обычного.

«Люди приходят сюда, чтобы встретиться со своими друзьями, родственниками, пообщаться между собой – мы ведь сейчас только в телефонах. И, чтобы разнообразить их досуг, мы организовали подобную выставку», – рассказал корреспонденту «Татар-информа» заместитель муфтия Татарстана Ришат Хамидуллин.

Как и прежде, свое место на выставке заняли стенды с исламскими финансовыми продуктами и баннеры телеканала «Хузур». Но появилась и новая торгово-выставочная экспозиция «Абыстайлар хәзинәсе» («Сокровищница абыстай») с предметами ручной работы в национальном стиле. Также была организована ярмарка халяльной продукции от республиканских производителей.

«Тому, кто постился с верой, надеждой и убежденностью, искупятся совершенные грехи»

После того как муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин пообщался с волонтерами Республиканского ифтара – их в этом году было свыше 700 человек, – во втором павильоне, «зале намаза», началось основное мероприятие. У сцены, расположенной в направлении киблы, собирались первые гости: представители генеральных консульств Казахстана, Турции, Ирана, Узбекистана и Кыргызстана в Казани, а также гости из Ингушетии и Дагестана. Были и представители посольств ОАЭ и Катара в России, а также православные священнослужители во главе с митрополитом Казанским и Татарстанским Кириллом.

В этом году на Республиканском ифтаре были задействованы более 700 волонтеров

Вечер начался с чтения Корана и молитвы, затем всех гостей поприветствовал муфтий Татарстана. В своей проповеди Камиль хазрат напомнил, что в месяц Рамадан постящийся получает очень много уроков: учится радоваться куску хлеба, находит в себе новые внутренние ресурсы, становится более пунктуальным.

«Поистине Аллах, Всемогущий Он и Великий, предписал вам пост в Рамадан, а я [Пророк Мухаммад] сделал сунной выстаивание ночных намазов в этот месяц. И тому, кто постился с верой, надеждой и убежденностью, искупятся совершенные им грехи», – передал Камиль хазрат хадис Пророка.

Специальным гостем ифтара стала известная группа исполнителей нашидов «Нашидуль Ислам» из Дагестана. Мунаджаты и нашиды в их исполнении чередовались с вагазами от имамов-мухтасибов Лениногорского и Тукаевского районов РТ Булата Раупова и Инсафа Саубанова.

Во время исполнения очередного мунаджата в зал вошел Раис Татарстана Рустам Минниханов в сопровождении сына Искандера. Вместе с ним также прибыли Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев и мэр Казани Ильсур Метшин.

Когда все гости ифтара заняли свои места и зашло солнце, наступило время ифтара. Вслед за муфтием мусульмане совершили коллективный ахшам-намаз. После ритуального поклонения все верующие направились в соседний павильон, где уже были накрыты столы с угощениями.

«С каждым годом все лучше и лучше»

«Мы стараемся, чтобы с каждым годом ифтар был лучше и лучше. В этом году появилась халяльная кола – из натуральных продуктов и фиников, производство которой очень хорошо развивается в арабском мире. Сейчас она будет распространяться в России», – заявил журналистам предприниматель, совладелец «Туган Авылым» Радик Абдрахманов.

Как и в прошлом году, на столах вместо плова была гречка с мясом. По словам Абдрахманова, организаторы получили положительные отзывы об этом блюде, а его рецепт, больше того, был разработан совместно с Департаментом продовольствия и социального питания.

«Плов был многие годы и немножко поднадоел, поэтому решили остановиться на гречке. Возможно, в следующем году будет что-то другое. Может быть, азу, мы тоже это обсуждаем», – рассказал Радик Абдрахманов.

«Не будем спойлерить, на следующий год все увидите»

Максимальная вместимость помещений «Казань Экспо» – почти 13 тысяч человек. В павильоне, где проходила официальная часть мероприятия, во время вечернего намаза зал был заполнен примерно наполовину, причем женщин и мужчин было почти поровну. Известно, что количество гостей в этот раз точно превысило 8 тысяч человек, но вряд ли достигло 10 тысяч. Это связано с тем, что на этот раз организаторы приняли довольно радикальную меру – вход на мероприятие строго по билетам (их можно было получить бесплатно в мечетях Татарстана).

В прошлом году на ифтар вместо запланированных 13 тысяч посетителей пришло 15 тысяч, что, соответственно, отразилось на всей внутренней организации мероприятия. Такой наплыв гостей мог быть связан и с тем, что ифтар проходил в дни съезда ДУМ РТ, на который прибыли более 1,5 тысячи имамов со всей республики.

«Гостей больше, и этому нужно радоваться – у людей больше желания», – комментировал в прошлом году Камиль хазрат колоссальный интерес к Республиканскому ифтару.

Однако организаторы решили отказаться от идеи наращивать число приглашенных не только в этот раз, но и в следующий. По словам муфтия, на XV Республиканский ифтар число ожидаемых гостей наверняка останется прежним, что, конечно, не отразится на программе – ее будут насыщать нововведениями и розыгрышами.

«Не будем спойлерить, Алла бирса, на следующий год все увидите», – сказал муфтий Татарстана.

Участники республиканских ифтаров прошлых лет наверняка помнят проблемы с пробками, которые неизбежно собирались, когда тысячи гостей одновременно пытались уехать домой. Накануне такой ситуации на выезде с территории «Казань Экспо» не возникало. По словам одного из организаторов мероприятия, генерального директора стадиона «Ак Барс Арена» Радика Миннахметова, в этом году вопрос организации движения команда МВЦ решала совместно с ГИБДД.

«В этом году мы все подошли к этому вопросу от души, учли все минусы прошлых лет, поэтому, слава Богу, все получилось», – сказал журналистам Миннахметов.

По его словам, Республиканский ифтар продолжат проводить в «Казань Экспо», пока Рамадан не выпадет на август, то есть до 2041 года.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»