Хитрый ход или острая необходимость: поможет ли спорту России паспортизация легионеров?

Джоэль Фамейе неожиданно признался, что готов принять паспорт России, если ему предложат его получить

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Выдача паспортов легионерам выглядит как хитрый ход

В последнее время вновь участились разговоры на тему выдачи российского гражданства иностранным спортсменам. Накануне к этой волне присоединился и футболист «Рубина» Джоэль Фамейе. Ганец неожиданно признался, что готов принять паспорт России, если ему предложат его получить.

«Соглашусь ли я принять российское гражданство, если мне предложат? Если мне дадут российский паспорт, я готов его принять», — цитирует Фамейе «Матч ТВ».

Нападающий «Рубина» не единственный, кому интересно получение гражданства в России. На неделе стало известно о желании сразу трех футболистов «Оренбурга» заиметь российский паспорт. К уже давно интересующемуся этим вопросом Лукасу Вере добавились Матиас Перес и Брайан Мансилья. Также не прочь стать россиянами перуанский игрок «Торпедо» Йорди Рейна, бразильский защитник ЦСКА Виллиан Роша, экс-форвард «Рубина» Джордже Деспотович и еще пара иностранных хоккеистов.

Такая тенденция начала проявляться еще в прошлом году с подачи «Зенита», который натурализовал бразильцев Малкома и Клаудиньо. Тогда утверждалось, что футболисты получили паспорт ради игры за сборную России. Однако позже выяснилось – первый уже заигран за Бразилию, а второму придется ждать до 2026 года. Все это выглядело как попытка сделать какой-то хитрый ход со стороны руководства питерского клуба либо же в «Зените» просто просчитались в некоторых пунктах регламента.

В прошлом сезоне в российском футболе лимит на легионеров распространялся и на некоторых игроков с паспортом России. Иностранцем считались все, кто не мог быть заигран за сборную. Таким образом, получение гражданства Малкомом и Клаудиньо никак не помогло «Зениту» обойти ограничение. И даже защитник Брайан Идову, родившийся в России, попадал под лимит, так как выступает за команду Нигерии.

Тенденция появилась с подачи «Зенита», который натурализовал бразильцев Малкома и Клаудиньо Фото: скриншот, fc-zenit.ru

РФС меняет регламент

В конце июля стало известно о новых поправках в Регламент РФС по статусу и переходам (трансферу) футболистов. В нем произошло несколько изменений, главное из которых касается части вопросов относительно лимита на легионеров. В частности, добавилось следующее уточнение:

«К легионерам не относятся футболисты, подпадающие под исключения, предусмотренные в действующем Приказе Министерства спорта Российской Федерации, утвержденном в соответствии с частью 1 статьи 20.3 Федерального закона от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», а также в документах в РФС, в том числе в решениях Исполкома (Бюро Исполкома) РФС».

В документах Минспорта РФ на сегодняшний день данного приказа, на который ссылается регламент РФС, пока нет. По мнению экспертов, эта поправка со стороны футбольного союза может говорить о том, что вскоре под лимит на легионеров не будут попадать все, кто имеет российское гражданство. Вне зависимости от того, может этот футболист выступать за сборную России или нет.

Клубы в массовом порядке стали рассматривать вариант с выдачей паспортов иностранцам Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Для чего иностранным спортсменам российский паспорт?

Недавно в одном из своих интервью футбольный агент и юрист Дарина Никитина призналась, что российские клубы обсуждают с потенциальными новичками получение паспорта еще на этапе переговоров. Если футболист дает согласие, то далее переходят к обсуждению трансфера.

«Сейчас клубы еще и предлагают футболисту сменить гражданство. У моих клиентов были подобные кейсы: им готовы были сделать предложение, но если те согласятся сменить гражданство», – откровенно призналась Никитина.

На самом деле, в этом вопросе гораздо больше плюсов для самих футболистов, нежели для клубов. Главное преимущество лежит в экономической плоскости. В той же Гане, уроженцем которого является форвард «Рубина» Фамейе, подоходный налог для населения составляет 25% против 13% в России. Во Франции ставки налогообложения и вовсе могут составлять до 50% от доходов.

Также иностранцам с российским паспортом облегчаются некоторые другие вопросы, связанные с документооборотом. Например, не надо оформлять визу на въезд в Россию.

А для игроков из государств, имеющих сильную футбольную сборную, появляется возможность выступить на международном уровне. Так, за российскую национальную команду были заиграны Марио Фернандес, Маринато Гилерме и Ари, которые при всем к ним уважении не имели шансов сыграть за Бразилию. Правда, сейчас на фоне санкций этот пункт временно прекратил быть существенным.

Для игроков из государств, имеющих сильную футбольную сборную, появляется возможность выступить на международном уровне Фото: © «Татар-информ»

«Молодец, Сергей!»

Говоря про преимущества, которые получает клуб при оформлении иностранным игроком российского паспорта, основным называют обход лимита на легионеров. Только вот логики в этом прослеживается не много. В текущем сезоне РПЛ команды могут заявлять на турнир 13 иностранцев, 8 из которых одновременно могут находиться на поле во время матча. Цифры выглядят внушительно, особенно с учетом того, что при нынешних международных обстоятельствах трансферы из-за рубежа проводить стало несколько сложнее. Подтверждается это и заявкой клубов. Пока ни одна из команд не зарегистрировала в составе 13 легионеров.

Наибольшая польза от выдачи паспорта иностранному футболисту может быть лишь в одном. Если команде необходимо выставить на поле более 8 легионеров. В Сети уже давно ходит мем, в котором стартовый состав «Зенита» состоит из 11 бразильцев, где 8 настоящих и 3 натурализованных игрока. После покупки Фернандеса питерцам для воплощения шутки в реальность остается лишь дождаться обновления регламента РФС для Клаудиньо и прикупить вратаря Гилерме.

В хоккее, кстати, с паспортами логики намного больше. Как минимум для самих клубов. В КХЛ с нового сезона действует жесткий лимит на легионеров. Отныне за команду могут играть только три иностранца. Так что выдача гражданства для защитника «Динамо» Меннела и заявки от канадцев Лайпсика и Ли, а также чеха Сафина выглядят вполне разумно.

Только вот для чего тогда все эти лимиты на легионеров? Не легче ли просто отменить эти ограничения, раз все равно российские клубы предпочитают заполнять свои составы иностранными игроками? К тому же они смогут сэкономить на зарплатах легионеров, которым, по слухам, доплачивают за смену гражданства.

Какой от этого профит для Министерства спорта, подписывающего все эти заявки на получение паспортов, остается лишь догадываться. Вопросы эти скорее риторические и вряд ли имеют логичный ответ.

В конце же хочется напомнить историю из 2017 года. На одном из заседаний Совета по физической культуре и спорту тогдашний президент «Зенита» Сергей Фурсенко хвалился перед Президентом России Владимиром Путиным о развитии отечественного футбола. В ответ на это глава государства выразился так же, как мог бы, вероятно, отреагировать и сегодня:

«Молодец, Сергей! Восемь человек иностранцев бегают за «Зенит» в Лиге Европы. И два гражданина РФ, и вратарь – три. Вот молодец!» – подчеркнул Путин.