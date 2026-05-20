Хитрый Хартли ставит «Ак Барс» на краю пропасти: в чем «Локо» переиграл команду Гатиятулина

«Ак Барс» уступил «Локомотиву» в пятом матче финала розыгрыша Кубка Гагарина. Шестой матч для казанцев может стать заключительным. Придумает ли тренерский штаб Анвара Гатиятулина выход из ситуации – в материале «ТИ-Спорта» из Ярославля.





«Ак Барс» вновь позади «Локомотива» после пятого матча финала плей-офф КХЛ

В Ярославле перед пятым матчем финальной серии плей-офф между «Локомотивом» и «Ак Барсом» стояла знойная жара, а столбики термометров на солнце зашкаливали за пределы комфортной нормы. По аналогии с погодными условиями развивался в тот же день вечером и матч между соперниками на стадионе «Локомотив 2000». По атмосфере и накалу страстей на льду и за его пределами равнодушных не было.

Прошедший матч имел колоссальное значение для обеих команд и требовал особого настроя, ведь кто-то из оппонентов вновь должен был остаться позади. И в этот раз в роли догоняющего оказался коллектив Анвара Гатиятулина.

На старте игры «Ак Барс» и «Локомотив» ограничивались длинными поперечными передачами, демонстрировали достаточно много борьбы и хорошую скорость. При этом стартовая двадцатиминутка завершилась нулевой ничьей. Обеим командам не хватало точности в завершающей фазе атаки. А в середине второго периода казанцы пропустили две шайбы подряд с разницей в полторы минуты. И как будто в этом есть определенная закономерность и схожая аналогия с первым матчем в серии, когда «Ак Барс» пропустил дважды подряд от «Локомотива» с разницей в 43 секунды.

Гатиятулину стоит внести изменения в состав на шестой матч серии?

Возможно, и в этот раз ситуация с двумя шайбами ярославцев в короткий промежуток времени выбила казанцев из колеи. После этого наставник татарстанской команды запросил тридцатисекундный перерыв и подозвал к скамейке своих подопечных на «передышку». И надо сказать, что на оставшиеся десять минут этот метод сработал, но развития встречи не поменял.

«Первые десять минут было очень сложно играть. Потом мы постарались что-то сделать, но не сложилась игра», – сказал защитник казанцев Никита Лямкин после игры журналистам.

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли, в отличие от главного тренера «Ак Барса» Анвара Гатиятулина, в каждую игру серии вносил изменения в состав. Не стала исключением и последняя встреча. В этот раз именно новая связка американского специалиста Байрона Фреза с Рихардом Паником сработала и дважды принесла результат в этом матче. Возможно, рулевому казанцев тоже стоит подумать над точечной рокировкой в составе…

«Ак Барс» уступил «Локомотиву» в игре на «пятаке» и в противостоянии вратарей

В прошедшем матче «Ак Барс» уступил своему оппоненту в игре на «пятаке»: три из четырех шайб «Локомотивом» были забиты в непосредственной близости от ворот казанцев. При этом окончательно отодвинуть игру от своих ворот команде Анвара Гатиятулина так и не удалось.

«Перед серией говорили, что важно будет уметь играть отрезки, когда шайба у нас и когда у соперника. Здесь было больше брака. Не хватало контроля шайбы, потому что, когда теряешь ее, много сил тратится на отборе. Соперник воспользовался этим моментом», – приводит слова наставника казанцев после матча корреспондент «ТИ-Спорта».

Если говорить о выступлениях голкиперов команд оба воротчика на протяжении всей серии совершали невероятные спасения. Противостояние в последнем матче выиграл голкипер хозяев Даниил Исаев. Его оппонент Тимур Билялов в последних встречах пропускал не самые обязательные голы. В пятом матче против «Локомотива» в Ярославле он несколько раз выручал свою команду. Правда, затем пропустил три шайбы, после чего в рамке его сменил Максим Арефьев. Четвертая шайба в ворота татарстанской команды залетела уже в пустые ворота.

Защитник «Ак Барса» о шестом матче: «У нас есть одна игра, один период, одна смена»

«Локомотив» в прошедшей встрече вел себя наглее, агрессивнее и лучше действовал в единоборствах. Под конец казанцам удалось воспользоваться расконцентрацией соперника и забить одну шайбу. Но гол Александра Хмелевского уже ничего не решал во встрече, а лишь зафиксировал финальную разницу в счете.

Следующий матч может решить исход противостояния и стать последним для татарстанской команды в сезоне.

«Мы каждый матч начинаем с чистого листа, не смотрим на счет в серии, – поделился своими эмоциями с журналистами после игры защитник «Ак Барса» Илья Карпухин. – У нас есть одна игра, один период, одна смена. Следующий матч – самый важный».

Шестой матч серии финала розыгрыша Кубка Гагарина пройдет в Казани 21 мая. Начало – в 19:30 мск.