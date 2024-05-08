Хитрые устройства или куски пластика: как прячут номера авто и как ловят «зайцев» на М12

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Желание водителей сэкономить сродни русской рулетке»

Сотрудники «Автодора» и спецбатальона ДПС Госавтоинспекции Татарстана вышли в рейд на водителей, скрывающих номера своих авто, на республиканском участке платной трассы М12 «Восток». На охоту за хитрыми и экономными вышли рано утром.

«По законодательству все участники движения, которые двигаются по платным участкам, должны оплачивать проезд. Это можно сделать либо через электронные средства оплаты – транспондеры, либо после опознавания камерами государственных регистрационных знаков в течение пяти дней нужно оплатить по специальному счету. Но есть у нас и несознательные граждане, которые ездят со скрытыми номерами», – рассказал директор Казанского филиала госкомпании «Автодор» Александр Умеренков.

По его словам, с начала года в Татарстане были наказаны уже более 700 зайцев. На них оформили административные протоколы. Кроме того, отметил Александр Умеренков, рейды проводятся по всей длине трассы в разных регионах.

«В Чувашии проводилось уже шесть рейдов – во время них были выявлены 22 нарушителя. В Татарстане проходит третий рейд, а число выявленных нарушителей перевалило за пятьдесят. За нечитабельные номера штраф составляет порядка 500 рублей, а за намеренно скрытые номера достигает пяти тысяч рублей. Также водители могут лишиться прав на срок до трех месяцев за повторное нарушение. Водители рассчитывают на то, что, скрыв номер, они сэкономят деньги, но получается иначе – им приходится оплачивать и проезд по трассе, и штраф, а некоторые и вовсе прощаются с правами», – дополнил Александр Умеренков.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

По словам Александра Умеренкова, желание водителей сэкономить сродни русской рулетке: «поймают – не поймают».

В погоне за штрафом по сценариям Люка Бессона

Во французском фильме «Такси» у главного героя – таксиста Даниэля, любившего нарушать ПДД, в автомобиле было специальное устройство, позволяющее нажатием на кнопку скрывать госномер. Таким образом он сбегал от полицейских и уклонялся от штрафов.

«Татар-информ» выяснил, что автолюбители по всей России и в Татарстане в частности начали следовать этому плохому примеру. Сегодня сотрудникам Госавтоинспекции Татарстана попались два водителя, в машинах которых стояли похожие приборы. Нажимая на кнопку, водители наклоняют номера под таким углом, под которым камеры не могут их прочитать. Такая находчивость стоила водителям штрафа – 5 тысяч рублей за намеренное сокрытие номеров. К слову, если они попадутся на таком же нарушении снова, их могут лишить прав.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Водители-нарушители с журналистами общаться не желали, лица свои старательно скрывали от камер.

После этого на глаза автоинспекторам попался автомобиль, который ехал совсем без номеров. Но, как выяснилось, автолюбитель приобрел машину всего несколько дней назад, поэтому ему ничего не грозило, его отпустили.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

В конце рейда попались два водителя, которые не стали заморачиваться с хитроумными устройствами: один закрыл цифру на своем номере черной тряпкой, другой закрыл две цифры куском пластика на веревочке.