Хитрости Разина, шоумен Дронов, золото Квартальнова: итоги финального дня Матча Звезд КХЛ

Хоккейный уикенд в Екатеринбурге подошел к концу. Вчера на льду «УГМК-Арены» прошли финальные мастер-шоу и решающие матчи между командами KHL Ural Stars, KHL Rus Stars, KHL U23 Stars и KHL World Stars. Обо всем закулисье Матча Звезд КХЛ – в репортаже «ТИ-Спорта» из Екатеринбурга.





В матче за третье место победу одержала команда KHL Ural Stars, а Григорий Дронов в одном из моментов даже удалил арбитра

Игрой за третье место начинали основную часть программы Матча Звезд после красочной церемонии открытия команды KHL Ural Stars и KHL World Stars. Оба коллектива не попытали счастья в полуфинальных встречах, так что сражались за престиж.

Номинальные хозяева турнира – KHL Ural Stars – сумели все-таки добыть одну победу на мини-турнире при ошеломляющей поддержке «УГМК-Арены». Команда «оранжевых» победила лучших легионеров КХЛ со счетом 9:6. Дублем отметился Роман Канцеров. Еще по шайбе забили Джош Ливо, Максим Денежкин, Егор Яковлев, Алексей Василевский, Роман Горбунов, Михаил Григоренко и Григорий Дронов. Последний, кстати, устроил настоящее шоу для болельщиков в прямом и переносном смысле этого слова.

Сначала в одном из эпизодов Дронов удалил арбитра Максима Строганова, как бы «дав ответку» судейскому корпусу, который в октябре 2025 года выписал защитнику пятиматчевую дисквалификацию. А чуть позже Григорий показал уже свои таланты голкипера. Защитник, примерив на себя вратарскую экипировку со шлемом и ловушкой, отразил буллит от Зака Фукале.

«Не хочу ли я теперь перейти в судьи? Надеюсь, что такого никогда не случится! Но болельщикам это понравилось, было фаново, такая отсылочка к моему удалению. Не репетировал, не готовился, всё спонтанно получилось. Сэйвы во время буллитов против Фукале? Мне и в регулярном чемпионате приходилось шайбы вытаскивать. Из вратарской маски ужасно видно, не понимаю, как они в хоккей играют! У меня ещё лицо длинное, я в ней как в маске Бэйна был», – делился эмоциями после матча защитник «Трактора».

Что касается игроков команды KHL World Stars, то поражению в игре за третье место они не сильно расстроились. Как заявил Митчелл Миллер в разговоре с корреспондентом «ТИ-Спорта» после матча в раздевалке, главное для них было – доставить болельщикам радость и положительные эмоции.

«Расстроило ли нас четвертое место на Матче Звезд? Да бросьте, это же шоу. Никто не расстроился точно из нашей команды. Нам было очень весело и, я уверен, что болельщикам мы подарили много позитивных эмоций» – отметил защитник «Ак Барса».

Владимир Галкин – лучший в «конкурсе вратарей», а хитрости Разина не помогли ему победить Гришина в «хоккейном керлинге»

Одним из нововведений этого Матча Звезд КХЛ был специальный конкурс для наставников команд под названием «хоккейный керлинг». Суть состязания предельно проста: тренеры броском с линии ворот должны были доставить шайбу как можно ближе к центру площадки. При этом, как и в обычном керлинге, наставники могли выбивать чужие шайбы для улучшения собственной позиции.

У каждого из тренеров было по одной попытке для броска. Самым точным оказался рулевой команды KHL U23 Stars Игорь Гришин. Правда, победу наставнику «Нефтехимика» отдали не сразу. Дело в том, что при выполнении своего броска главный тренер «Металлурга» Андрей Разин решил включить уральскую хитрость и с помощью швабры расчистить лед, как в настоящем керлинге.

Попутно наставник магнитогорцев раскидал в стороны все шайбы соперников. А, собственно, сам бросок наносил сын Андрея Разина. Хоть шайба и полетела мимо, но умелыми руками тренера KHL Ural Stars была остановлена и помещена в центр. Посовещавшись, судьи решили Разину за его жульничество победу не отдавать, а заслуженно наградить Игоря Гришина.

В конкурсе на силу броска лучшую попытку показал все тот же Григорий Дронов из «Трактора», метнувший шайбу со скоростью 154,88 км/ч. Митчелл Миллер в кепке с надписью «Делаю «Ак Барс снова великим» в состязании расположился лишь на третьей строчке, пропустив вперед, помимо Дронова, еще и Дамира Шарипзянова из «Авангарда».

«В целом, я доволен своими попытками в конкурсе. Конечно, я мог бросить сильнее. Переволновался, наверное, немного (улыбается)», – объяснился после конкурса Митч в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорта».

Во вратарской баталии не было равных вратарю «Автомобилиста» Владимиру Галкину. Голкипер уральцев отразил буллит, был самым метким в бросках по воротам, да к тому же продемонстрировал еще и самый мощный щелчок. Перед мастерством Галкина оказались бессильны Сергей Иванов из СКА, Филипп Долганов из «Нефтехимика», а также Зак Фукале из минского «Динамо».

«Не ожидал, что получится выиграть, ещё и с таким отрывом. Не ожидал такого. Не тренировался – иногда на тренировках выходишь, бросаешь, валяешь дурака. Но должен был щелчок сделать сильно, постарался, поэтому и упал. Домашний Матч Звезд? Немного ответственность чувствуется – несмотря на то, что многие моменты здесь происходят несерьезно, хочется сиять», – откровенничал по окончании конкурса в раздевалке Владимир Галкин.

Гатиятулин вместе с Квартальновым привели команду KHL RUS Stars к золотым медалям

В финальной встрече Матча Звезд КХЛ триумфатором стала команда KHL RUS Stars. Подопечные Анвара Гатиятулина и Дмитрия Квартальнова победили коллектив KHL U23 Stars с разгромным счетом 9:2. Бесспорным героем матча стал нападающий «Северстали» Данил Аймурзин, забросивший в финале пять шайб. К слову, форвард череповчан был признан самым ценным игроком встречи и награжден денежным призом в 500 тысяч рублей. А вся команда KHL RUS Stars заработала по итогам Матча Звезд восемь миллионов рублей.

«У нас сразу был серьезный настрой на игру. За такие деньги боролись как-никак», – шутил после матча в раздевалке Вадим Шипачев.

Анвар Гатиятулин в разговоре с корреспондентом «ТИ-Спорта» также подчеркнул, что недооценка соперника в финале его подопечными была исключена.

«Замечательная команда у нас собралась. Большие мастера. Настрой на финальный матч игроков вы видели сами. Вадим Шипачев, Александр Радулов – все отрабатывали в обороне. Поэтому всем хоккеистам хочется сказать слова благодарности», – сказал Гатиятулин.

Отметил наставник «Ак Барса» и плодотворную работу в тандеме с рулевым минского «Динамо» Дмитрием Квартальновым.

«Как работалось с Дмитрием Вячеславовичем Квартальновым? Очень хорошо. Распределили между собой обязанности. Никаких проблем не возникало», – подытожил Анвар Гатиятулин.

Звездный уикенд КХЛ в Екатеринбурге подарил полноценный праздник спорта уральской публике. А в каком городе пройдет следующий Матч Звезд – пока непонятно. Но, судя по тому, что в следующем сезоне на новую арену в Нижнем Новгороде заезжает «Торпедо», логично ожидать в «столице закатов» торжественного хоккейного события.