«Хищник весь ходит стайкой»: в Казани провели зимний рыболовный фестиваль

Фото: © Алексей Угаров / «Татар-информ»

Более ста рыболовов Казани соревновались сегодня в поимке окуней, судаков и щук на фестивале по рыбной ловле со льда. Мероприятие прошло в акватории реки Волги около улицы Брюсова при поддержке «Татохотрыболовобщества» и Федерации рыболовного спорта Татарстана.

Регистрация участников началась в 7 часов утра а сам старт соревнований был назначен только на 8:20 утра. Такой подход был оправдан, поскольку выделенная для проведения фестиваля акватория была достаточно большой. В поисках удачного места для ловли рыбы некоторые участники уходили на расстояние до километра.

Фото: © Алексей Угаров / «Татар-информ»

«Рыба всегда привязана к рельефу. Хищная рыба прячется за буграми, „шишками“ грунта, стоит на свалах дна. В свою очередь „белая“ рыба спускается в ямы, стоит в "канавах" в русле. Поэтому опытные рыбаки активно перемещаются по водоему в поисках наилучшего места для поклевки», — объяснил корреспонденту «Татар-информ» председатель «Татохотрыболовобщества» Ильхам Садыков.

Рельеф дна в акватории возле улицы Брюсова действительно непростой. Здесь находится лодочная станция, неподалеку на воде работал земснаряд, чтобы катера могли свободно добраться до фарватера. В итоге на дне остались многочисленные ямы, перекаты, песчаные отмели.

«На одном месте можно просидеть без поклевки весь день, хотя рядом буквально в 5 метрах рыба клюет одна за другой», — отметил один из участников фестиваля по имени Алексей.

Фото: © Алексей Угаров / «Татар-информ»

«Хищник весь ходит стайкой. Что окунь, что берш. Если один попался, будут и другие. Самое интересное, что хищники охотятся и друг на друга. Иногда ловишь окуня, потом вдруг хватает судак. Потом опять окунь идет», — поделился впечатлениями рыболов.

По условиям турнира ловить без ограничений по весу можно было только окуня. Берши принимались к зачету при длине от 25 сантиметров, щуки — от 32 сантиметров, судаки — от 40 сантиметров. В итоге многим приходилось отпускать в лунки пойманных судаков и щук.

«Окунь — это сорная рыба, а судак и щука — промысловые виды, поэтому их отпускаем, чтобы сохранялись рыбные ресурсы», — пояснил судья соревнований Николай.

Фото: © Алексей Угаров / «Татар-информ»

Фестиваль в акватории Волги проходил с 8 часов утра до 13 дня. Большинство рыбаков пришло на фестиваль вместе с группами поддержки — друзьями, родными и близкими. И пока участники ловили рыбу, их близкие запускали воздушных змеев, жарили шашлыки, катались на парапланах.

По итогам соревнований первое место занял Антон Щипалов, который поймал более 5,7 килограмма окуней. Большая часть рыб была достойных размеров, поскольку он наловил так называемых «горбачей» — матерых полосатых разбойников. Вторым стал Руслан Салмин, поймавший судака на 1,4 килограмма. На третьем месте оказался Адель Богдалов, который поймал окуней на 790 граммов. Все победители получили дипломы и ценные подарки от спонсоров. По итогам официальной церемонии награждения рыбаки отведали ухи из рыбы, которую поймали в акватории Волги.

«Я считаю, что наш зимний рыболовный праздник удался на славу, поскольку каждый из участников пришел на взвешивание с уловом. В фестивале приняли участие не только опытные рыбаки, но и молодые ребята, которые перенимают традиции бережного отношения к природе. Это одна из главных целей нашего мероприятия», — прокомментировал итоги фестиваля представитель оргкомитета Ильяс Салахов.