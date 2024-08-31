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Хисамутдинов: Знания и опыт ветеринарных работников жизненно необходимы для АПК
Профессия ветеринара объединяет многих — врачей-практиков, работников лабораторий, служащих органов исполнительной власти, ученых и предпринимателей, на эту стезю приводит призвание, случайных людей здесь не бывает. Об этом сказал начальник Главного управления ветеринарии КМ РТ Алмаз Хисамутдинов в своем поздравлении по случаю Дня ветработника.
«Своим ежедневным трудом ветеринарные специалисты позволяют обеспечить продовольственную и биологическую безопасность страны, контролировать безопасность продукции на потребительском рынке, сохранять здоровье сельскохозяйственных, диких и домашних животных, а значит, и здоровье людей», — сказал Хисамутдинов.
Он отметил, что профессия ветработника, их бесценные знания и накопленный опыт жизненно необходимы для агропромышленной отрасли.
«От Вашего профессионализма напрямую зависит здоровье людей, эффективное развитие животноводства, безопасность и качество продуктов питания, успехи и достижения в животноводстве, а также в ветеринарной медицине», — подчеркнул Хисамутдинов.
Специалисты ведут нелегкую службу в лабораториях и участковых ветеринарных пунктах, ветеринарных объединениях, в комплексах по производству животной продукции и на предприятиях по изготовлению кормов и лекарств, продолжил начальник ГУВ Кабмина РТ.
«В сложившейся сегодня в нашем регионе непростой эпизоотической ситуации сотрудники государственной ветеринарной службы Татарстана делают всё возможное, чтобы не допустить заноса и распространения на территории республики таких особо опасных инфекций, как африканская чума свиней, ящур, бруцеллез и других», — отметил Хисамутдинов и поблагодарил ветработников за их неоценимый вклад в обеспечение противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий.
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