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Политика 2 апреля 2025 12:46

Источники: Хисамутдинов завтра возглавит Арский район РТ

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Источники: Хисамутдинов завтра возглавит Арский район РТ
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Начальник Главного управления ветеринарии Кабинета министров Республики Татарстан Алмаз Хисамутдинов может стать исполняющим обязанности главы администрации Арского района РТ. Об этом «Татар-информу» сообщили собственные источники.

Уточняется, что о новом назначении будет объявлено на заседании районного совета, а нового руководителя представит Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Хисамутдинов возглавляет Главное управление ветеринарии Кабмина РТ с 2013 года. До этого он занимал пост замглавы Мамадышского района.

Хисамутдинов имеет почетные звания «Заслуженный ветеринарный врач Республики Татарстан» и «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации».

Хисамутдинов Алмаз Габдраупович
Хисамутдинов Алмаз Габдраупович
Начальник Главного управления ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан

Родился 21 декабря 1978 года в д. Алан Балтасинского района РТ.

Окончил в 2002 году Казанскую государственную академию ветеринарной медицины им. Н.Э.Баумана по специальности «ветеринария, ветеринарный врач».

С 1996 по 1997 год был рабочим совхоза «Алан» Балтасинского района. В 2002 году стал главным ветеринарным врачом СХПК «Игенче» Балтасинского района. Затем 6 лет занимал пост генерального директора ООО «Агрофирма «Таканыш». В 2012-2013 годах был заместителем генерального директора – руководителем управления АПК ОАО «ВАМИН-Татарстан». В 2013 году несколько месяцев работал заместителем главы Мамадышского района РТ.

В ноябре 2013 года был назначен и.о. руководителя, а в январе 2014 года – начальником Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ.

Заслуженный ветеринарный врач РТ. Заслуженный работник сельского хозяйства РФ.
Кандидат биологических наук.

#алмаз хисамутдинов #арский район
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