Источники: Хисамутдинов завтра возглавит Арский район РТ

Начальник Главного управления ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан

Родился 21 декабря 1978 года в д. Алан Балтасинского района РТ.

Окончил в 2002 году Казанскую государственную академию ветеринарной медицины им. Н.Э.Баумана по специальности «ветеринария, ветеринарный врач».

С 1996 по 1997 год был рабочим совхоза «Алан» Балтасинского района. В 2002 году стал главным ветеринарным врачом СХПК «Игенче» Балтасинского района. Затем 6 лет занимал пост генерального директора ООО «Агрофирма «Таканыш». В 2012-2013 годах был заместителем генерального директора – руководителем управления АПК ОАО «ВАМИН-Татарстан». В 2013 году несколько месяцев работал заместителем главы Мамадышского района РТ.

В ноябре 2013 года был назначен и.о. руководителя, а в январе 2014 года – начальником Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ.

Заслуженный ветеринарный врач РТ. Заслуженный работник сельского хозяйства РФ.

Кандидат биологических наук.