Источники: Хисамутдинов завтра возглавит Арский район РТ
Начальник Главного управления ветеринарии Кабинета министров Республики Татарстан Алмаз Хисамутдинов может стать исполняющим обязанности главы администрации Арского района РТ. Об этом «Татар-информу» сообщили собственные источники.
Уточняется, что о новом назначении будет объявлено на заседании районного совета, а нового руководителя представит Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.
Хисамутдинов возглавляет Главное управление ветеринарии Кабмина РТ с 2013 года. До этого он занимал пост замглавы Мамадышского района.
Хисамутдинов имеет почетные звания «Заслуженный ветеринарный врач Республики Татарстан» и «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации».