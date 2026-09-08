Хирурги Татарстана спасли 2-летнего ребенка, проглотившего 15 магнитных кубиков

Фото: канал Альмира Абашева в МАКС

Хирурги Альметьевской детской районной больницы спасли ребенка, который проглотил несколько маленьких магнитов. Об этом в своем канале в МАКС сообщил министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев.

По словам матери пациента, ребенок проглотил 15 магнитных кубиков от конструктора, каждый размером 2 на 2 миллиметра. Восемь из них застряли в желудке, семь – в тонком кишечнике. Две цепочки примагнитились друг к другу через стенки органов, это создавало угрозу сдавления тканей и развития перитонита.

«Современное эндоскопическое оборудование позволило провести вмешательство без разрезов. Однако извлечение не было простым, последний магнит буквально "спрятался" в складке слизистой желудка, и врачам пришлось работать практически вслепую. Эндоскопист больницы Айнур Камалов выполнил операцию с ювелирной точностью, и магниты были извлечены без повреждения тканей», – рассказал Альмир Абашев.

Контрольный снимок подтвердил: стенки желудка и кишечника целы. Несколько магнитов вышли естественным путем на вторые сутки. Сейчас ребенок чувствует себя хорошо и готовится к выписке.