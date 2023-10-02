Хирурги Спасской ЦРБ удалили женщине 4-килограммовую опухоль бедра

В Спасской центральной районной больнице хирурги удалили огромную опухоль бедра 82-летней женщине. Об этом рассказали в пресс-службе Республиканской клинической больницы, к которой относится Спасская больница.

Образование росло у пожилой женщины уже несколько лет, но обратиться к врачам она решила только в этом году.

Фото: Пресс-служба РКБ

В клинике женщину обследовали, определили размеры образования и положили в больницу. Оказалось, что это липома – доброкачественное новообразование, состоящее из жировых клеток.

Хирурги Спасской ЦРБ Ражавали Кожоев и Наиль Хакимуллин удалили огромную 4-килограммовую липому размером 20 на 30 см.