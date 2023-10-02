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Хирурги Спасской ЦРБ удалили женщине 4-килограммовую опухоль бедра
В Спасской центральной районной больнице хирурги удалили огромную опухоль бедра 82-летней женщине. Об этом рассказали в пресс-службе Республиканской клинической больницы, к которой относится Спасская больница.
Образование росло у пожилой женщины уже несколько лет, но обратиться к врачам она решила только в этом году.
В клинике женщину обследовали, определили размеры образования и положили в больницу. Оказалось, что это липома – доброкачественное новообразование, состоящее из жировых клеток.
Хирурги Спасской ЦРБ Ражавали Кожоев и Наиль Хакимуллин удалили огромную 4-килограммовую липому размером 20 на 30 см.
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