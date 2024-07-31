Хирурги РКБ впервые в Татарстане удалили отмершие ткани при панкреонекрозе через проколы

Уникальные операции при панкреонекрозе без разрезов начали делать врачи Республиканской клинической больницы Татарстана. Новая методика позволила сократить смертность среди подобных пациентов в два раза, уточнили в пресс-службе больницы.

При остром панкреатите врачи обычно прибегают к установке дренажей в забрюшинной области под контролем ультразвукового исследования. Это делается для того, чтобы все жидкости, образовавшиеся в результате воспаления поджелудочной железы, могли беспрепятственно выходить из организма. Как отмечают специалисты, в большинстве российских клиник именно таким образом завершается лечение данного заболевания. Однако может произойти панкреонекроз – это осложнение панкреатита.

«Когда созревают объемные некротизированные ткани, их удалить по этим тонким каналам дренажей не удается, поэтому делают открытую операцию – лапаротомию, тем самым увеличивая количество осложнений. В итоге возможен летальный исход. В нашей клинике впервые в Татарстане выполнена уникальная методика, которой мы научились у московских коллег. Путем расширения доступа от маленьких дренажей мы заходим по этому каналу эндоскопом и уже глазом видим мертвые ткани и их количество, вторым инструментом их удаляем, а также останавливаем кровотечение», – объяснил заместитель главного врача РКБ Руслан Зефиров в беседе с «Татар-информом».

Сегодня 30% пациентов больниц в России умирают от осложнений после открытых операций при панкреонекрозе. Благодаря новой методике этого удастся избежать.

Врачи больницы настоятельно просят жителей РТ при появлении болей в животе незамедлительно обращаться к врачам. Например, панкреонекроз может развиться, если не обратиться за помощью при остром панкреатите. Подобные операции до казанских специалистов проводились только в Москве.

Вскоре на «Татар-информе» читайте все подробности уникальной операции.