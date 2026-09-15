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Общество 15 сентября 2026 14:23

Хирурги РКБ удалили у жительницы РТ опухоль размером с человеческую голову

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Хирурги Республиканской клинической больницы Татарстана удалили у пациентки огромную опухоль. Она была размером с человеческую голову. Об этом сообщает пресс-служба клиники.

51-летняя жительница Нижнекамска обратилась к врачам из-за беспричинно высокой температуры. После анализов и обследований, медики заподозрили, что у женщины раковая опухоль шейки матки, затрагивающее еще и кишечник. Тогда онкологи решили отправить пациентку на операцию.

Около четырех часов специалисты хирургического отделения №2 РКБ Татарстана извлекали опухоль размером с голову. Вот только образование оказалось воспалительной опухолью с полостью, в которой был гной. И онкомаркеры, и КТ говорили медикам о том, что перед ними злокачественный процесс.

Сейчас пациентка уже находится дома и чувствует себя отлично, отметили в РКБ.

#удаление опухоли #Здоровье #медицина #РКБ Татарстана
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