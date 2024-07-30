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Хирурги РКБ Татарстана удалили огромную опухоль из живота мужчины
Медики Республиканской клинической больницы Татарстана удалили огромную четырехкилограммовую опухоль из живота 73-летнего мужчины из Ижевска. Об этом рассказали в пресс-службе клиники.
Злокачественная опухоль липосаркома образовалась из жировых клеток в забрюшинном пространстве. Огромное новообразование выросло всего за два месяца.
«За полтора часа команда избавила дедушку от страшной опухоли. После этого врачи контролировали состояние пациента в реанимации в течение суток. Сегодня его переводят в отделение хирургии №2», – отметили в пресс-службе больницы.
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