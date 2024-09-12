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Хирурги РКБ удалили мужчине семикилограммовую саркому брюшной полости
В Республиканской клинической больнице Татарстана медики удалили пациенту огромную саркому брюшной полости. Об этом рассказали в пресс-службе клиники.
В начале июля 50-летний житель Альметьевска начал стремительно терять вес и быстро уставать. Мужчина списывал все на жару – аппетита нет, ест мало, поэтому и устает быстро. Но через 3-4 недели жена забила тревогу и повела мужа к врачу. Он заподозрил новообразование в животе и назначил комплекс обследований. Уже через две недели татарстанца направили в Казань.
Цитология и анализы на онкомаркеры были отрицательными, поэтому на операцию мужчину направили в РКБ Татарстана, а не в Онкодиспансер.
В клинике пациенту провели дополнительные обследования и назначили операцию на 27 августа. За удаление взялась команда отделения хирургии №2.
Но на операционном столе медикам стало ясно, что опухоль у мужчины – злокачественная, и выросла она из соединительных тканей. Хирургам пришлось убрать опухоль с частью желудка, частью поджелудочной, селезенкой и частью диафрагмы. Так поступают, чтобы удалить все раковые ткани и снизить до минимума возможность рецидива.
Оперировали врачи РКБ четыре часа, удалив семикилограммовую опухоль размером 30 на 40 сантиметров. Сутки мужчина провел в реанимации и уже на следующий день его перевели в отделение.
Впереди у жителя Альметьевска восстановление и следующий этап лечения – химиотерапия.
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