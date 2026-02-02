Хирурги РКБ Татарстана удалили у женщины щитовидную железу размером с голову

Фото: РКБ

Хирурги Республиканской клинической больницы удалили пациентке щитовидную железу размером с голову. Об этом сообщила пресс-служба клиники.

Почти 40 лет жительница Альметьевска не решалась на операцию по поводу зоба щитовидной железы. Заставить себя она смогла, только когда ей исполнился 71 год. Оказалось, что зоб разросся и начал сдавливать трахею – женщина могла задохнуться в любой день.

Пациентку оперировали заместитель главного врача по медицинской части РКБ Руслан Зефиров и хирург хирургического отделения №1 Искандер Тохиржон. Через небольшой разрез специалисты удалили доли щитовидной железы.

«Через пару дней пациентку выписали домой. Уходя, она благодарила всех, кто ей помогал, и искренне возмущалась на то, что столько лет потратила на страхи», – рассказали в пресс-службе больницы.