news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 2 февраля 2026 11:28

Хирурги РКБ Татарстана удалили у женщины щитовидную железу размером с голову

Читайте нас в
Телеграм
Хирурги РКБ Татарстана удалили у женщины щитовидную железу размером с голову
Фото: РКБ

Хирурги Республиканской клинической больницы удалили пациентке щитовидную железу размером с голову. Об этом сообщила пресс-служба клиники.

Почти 40 лет жительница Альметьевска не решалась на операцию по поводу зоба щитовидной железы. Заставить себя она смогла, только когда ей исполнился 71 год. Оказалось, что зоб разросся и начал сдавливать трахею – женщина могла задохнуться в любой день.

Пациентку оперировали заместитель главного врача по медицинской части РКБ Руслан Зефиров и хирург хирургического отделения №1 Искандер Тохиржон. Через небольшой разрез специалисты удалили доли щитовидной железы.

«Через пару дней пациентку выписали домой. Уходя, она благодарила всех, кто ей помогал, и искренне возмущалась на то, что столько лет потратила на страхи», – рассказали в пресс-службе больницы.

#сложная операция #РКБ Татарстана #Здоровье #медицина
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Казани 2 февраля школьников вновь переведут на дистанционное обучение

В Казани 2 февраля школьников вновь переведут на дистанционное обучение

1 февраля 2026
Ильгам Гумеров, «Мирасханә»: «С духами иногда намного комфортнее, чем с живыми людьми»

Ильгам Гумеров, «Мирасханә»: «С духами иногда намного комфортнее, чем с живыми людьми»

1 февраля 2026