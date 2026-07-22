Хирурги РКБ Татарстана удалили сложнейшую опухоль на лице мужчины

Хирурги Республиканской клинической больницы Татарстана удалили сложнейшую опухоль на лице пациента. Об этом сообщила пресс-служба клиники.

47-летний мужчина пришел на консультацию с жалобами на огромное образование на щеке. Оказалось, что у него повторно выросла аденома околоушной слюной железы – располагалась опухоль прямо на лицевом нерве. В 2010 году ему уже удаляли образование в Челябинске, но тогда оно было в несколько раз меньше.

Челюстно-лицевой хирург Андрей Рудык вместе с ассистентом Анастасией Царевиной аккуратно отделили мягкие ткани от опухоли. Затем с помощью оптики и микрохирургических инструментов аккуратно извлекли многоузловое бугристое образование, отделив его от ветвей лицевого нерва и сохранив все ветви нерва.

Сложность, по словам врачей, заключалась в расположении опухоли. Крайне трудно удалить немалое образование, не задев ветви нерва. Малейшее травмирование нерва могло привести к параличу половины лица.