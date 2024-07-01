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Хирурги РКБ спасли руку жителя Татарстана, которую почти отрезало профнастилом
В Республиканской клинической больнице провели сложнейшую операцию. Медики спасли от ампутации руку 41-летнего Ленара Валькаева, который разрезал ее профнастилом в районе плечевого сустава.
«Пациент поступил по неотложной помощи. У него была большая травма с повреждением сосудов, нервов на уровне плечевого сплетения. Пациент упал на профнастил, острое лезвие прорезало руку до кости, тем самым повредило все структуры, был риск того, что можно потерять руку полностью», – отметил травматолог-ортопед, микрохирург РКБ Валентин Филиппов, который оперировал пациента.
Оперировали врачи шесть часов большой бригадой: работали микрохирурги, которые соединяли нервы, и сосудистые хирурги, которые воссоздавали разорванные артерию и вену. Им помогали ординаторы. По очереди медики зажимали кровоток руками – сжимали артерию пальцами, пока другие работали. Слишком долго находиться в жгуте нельзя, ведь тогда кровоснабжение прекратится, восстановить его уже больше не получится.
Сосудистый хирург РКБ Рафаэль Муллахметов объяснил, чтобы восстановить кровоток плечевой вены и артерии потребовалось достраивать их. Врачи взяли кусочек другой вены пациента и вшили недостающий отрезок в плечо.
Операция прошла успешно, сейчас Ленар Валькаев уже может сжимать и разжимать пальцы. Постепенно, при соблюдении всех рекомендаций, рука полностью восстановится. Подробнее об этой операции читайте вскоре на сайте «Татар-информа».
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