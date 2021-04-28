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Ру Тат
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28 апреля 2021  17:35

Хирурги МКДЦ и РКБ спасли 17-летнюю беременную с тромбом в сердце за 80 секунд

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17-летнюю беременную жительницу Татарстана спасли врачи двух крупнейших клиник Казани. 

На очередном плановом обследовании сердца, которое девушка проходила периодически из-за операции на открытом сердце в детстве, медики обнаружили большой тромб в правом предсердии.

Чтобы не потерять маму и ребенка врачи МКДЦ пошли на сложную и рискованную операцию. Спасти беременность можно было только не подключая аппарат искусственного кровообращения, без него у кардиохирургов на извлечение тромба было всего 80 секунд. Чуть больше минуты организм человека может выдержать с пережатыми крупными венами и без искусственного кровообращения. Дальше, клетки органов начинают умирать из-за отсутствия кислорода, который доставляется кровью.

«К вечеру того же дня команда врачей РКБ на реанимобиле доставила беременную в МКДЦ. На операцию отправились бригады обеих клиник, чтобы в случае неудачи с тромбом, можно было провести кесарево и закончить операцию на сердце уже с искусственным кровообращением», – рассказали агентству в пресс-службе РКБ. 

Операция прошла успешно, тромб извлекли меньше, чем за 80 секунд. Сейчас молодая женщина в порядке и готовиться стать мамой.

МКДЦ Перинатальный центр РКБ РКБ
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