Хирурги МКДЦ и РКБ спасли 17-летнюю беременную с тромбом в сердце за 80 секунд

17-летнюю беременную жительницу Татарстана спасли врачи двух крупнейших клиник Казани.

На очередном плановом обследовании сердца, которое девушка проходила периодически из-за операции на открытом сердце в детстве, медики обнаружили большой тромб в правом предсердии.

Чтобы не потерять маму и ребенка врачи МКДЦ пошли на сложную и рискованную операцию. Спасти беременность можно было только не подключая аппарат искусственного кровообращения, без него у кардиохирургов на извлечение тромба было всего 80 секунд. Чуть больше минуты организм человека может выдержать с пережатыми крупными венами и без искусственного кровообращения. Дальше, клетки органов начинают умирать из-за отсутствия кислорода, который доставляется кровью.

«К вечеру того же дня команда врачей РКБ на реанимобиле доставила беременную в МКДЦ. На операцию отправились бригады обеих клиник, чтобы в случае неудачи с тромбом, можно было провести кесарево и закончить операцию на сердце уже с искусственным кровообращением», – рассказали агентству в пресс-службе РКБ.

Операция прошла успешно, тромб извлекли меньше, чем за 80 секунд. Сейчас молодая женщина в порядке и готовиться стать мамой.