Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Хирурги казанской больницы №7 будут помогать со сложными операциями Буинской ЦРБ
Делегация хирургов из городской клинической больницы №7 приступила к совместной работе с ГАУЗ «Буинская ЦРБ», сообщает пресс-служба Буинского района РТ.
Этот шаг стал частью стратегического плана Министерства здравоохранения, направленного на создание межмуниципального хирургического отделения для обслуживания пациентов Предволжского региона Республики Татарстан.
В рамках данной программы на сегодняшний день запланирован ряд лапароскопических операций, касающихся желче-каменной болезни и правосторонней паховой грыжи.
Ожидается, что врачи из Буинской ЦРБ будут осуществлять подготовку пациентов, в то время как хирурги из городской клинической больницы №7 будут предоставлять профессиональную помощь при выполнении сложных хирургических вмешательств.
За оперативным процессом внимательно следят заведующий хирургическим отделением ГКБ №7 Руслан Губаев, а также профессор Малков Игорь и главный хирург министерства здравоохранения Республики Татарстан Евгений Мельников.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»