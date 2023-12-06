Хирурги казанской больницы №7 будут помогать со сложными операциями Буинской ЦРБ

Делегация хирургов из городской клинической больницы №7 приступила к совместной работе с ГАУЗ «Буинская ЦРБ», сообщает пресс-служба Буинского района РТ.

Этот шаг стал частью стратегического плана Министерства здравоохранения, направленного на создание межмуниципального хирургического отделения для обслуживания пациентов Предволжского региона Республики Татарстан.

Фото: © пресс-служба Буинского района РТ

В рамках данной программы на сегодняшний день запланирован ряд лапароскопических операций, касающихся желче-каменной болезни и правосторонней паховой грыжи.

Ожидается, что врачи из Буинской ЦРБ будут осуществлять подготовку пациентов, в то время как хирурги из городской клинической больницы №7 будут предоставлять профессиональную помощь при выполнении сложных хирургических вмешательств.

Фото: © пресс-служба Буинского района РТ

За оперативным процессом внимательно следят заведующий хирургическим отделением ГКБ №7 Руслан Губаев, а также профессор Малков Игорь и главный хирург министерства здравоохранения Республики Татарстан Евгений Мельников.