Хирурги из Татарстана в Рубежном: «Главное в этой командировке? Понимание, что ты нужен»

Врачи-хирурги из Татарстана продолжают работу в подшефном городе Рубежное. Врач-хирург Арской ЦРБ Фанис Гайфутдинов и врач-хирург РКБ Татарстана Радий Гумаров в интервью для ИА «Татар-информ» рассказали о первых впечатлениях от города, пациентах и работе в прифронтовых условиях.





Фото: Аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

«Приятно видеть, что Татарстан действительно помогает – не на словах, а на деле»

– Фанис Фагалович, для вас это первая командировка в прифронтовой город. Каким было первое впечатление от Рубежного?

– Впечатление тяжелое. Город пережил боевые действия – это видно сразу. Есть серьезные разрушения: здания, коммуникации, инфраструктура. И важно понимать, что у многих людей жилье до конца не восстановлено. Да и ощущение спокойствия – тоже. Не у всех есть чувство, что жизнь уже полностью вернулась в мирное русло.

Видно, что люди пережили войну. И при этом приятно видеть, что Татарстан действительно помогает – не на словах, а на деле. Люди здесь нуждаются в нашей помощи, и это чувствуется в ежедневной работе, в контакте с пациентами.

Контингент в основном взрослый, пожилой – 70–75 лет и старше. Молодежи немного. На приеме чаще всего именно пожилые пациенты, многие приходят с палочками, на костылях, в ходунках. Смотришь на них – тяжело. Но при этом люди не теряют оптимизма, разговаривают, шутят, рассказывают о своих проблемах – и медицинских, и обычных, житейских. Чем можешь, тем и помогаешь.

Фото: © Аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

– Как к вам относятся местные жители и коллектив больницы?

– Медперсонал здесь с большим опытом. Многие работают в этих условиях давно. При этом врачей долгое время не хватало – почти два с половиной года. Поэтому, когда узнали, что приезжают специалисты из Татарстана, думаю, этому искренне обрадовались.

Сначала – одна операция, вторая, несколько пациентов. А дальше включается сарафанное радио. Люди начинают идти и на прием, и на операции. Появляется доверие – и со стороны пациентов, и со стороны коллектива. Медсестры, фельдшеры, врачи подсказывают местные особенности, помогают, поддерживают.

«Хирургическое братство – оно везде одинаковое. Что в Татарстане, что здесь»

– Насколько условия работы отличаются от Казани или Арска?

– В целом серьезных отличий нет. Больница снабжена медикаментами, инструментами, оборудованием. Татарстан помогает и техникой, и расходными материалами.

Недавно наша команда (все трое хирургов) выполнила лапароскопическую холецистэктомию – малоинвазивную операцию по удалению желчного пузыря с использованием лапароскопических инструментов казанского производства. Для нас в Татарстане это обычная, рутинная операция. А здесь – важный шаг. Оборудование было поставлено, но именно с приходом специалистов оно начало работать в полную силу. Можно сказать, мы немного «оживили» направление.

Фото: © Аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

– Часто спрашивают: какие здесь условия? Как вы это ощущаете?

– Многие представляют себе либо палатки, либо полуподвалы. На самом деле условия рабочие. Да, есть ограничения – например, отсутствие полноценной реанимации. Это сдерживает объем помощи: могли бы делать больше, если бы она была. От коллег в Лисичанске знаем, что там реанимация есть, большая. Здесь – пока нет.

Но при этом хочется отдельно сказать спасибо главному врачу и коллективу – за теплый прием, за организацию быта и, главное, условий для работы. Отношение уважительное, человеческое. Это чувствуется на деле.

– Вы говорили о профессиональном братстве.

– Да. Хирургическое братство – оно везде одинаковое. Что в Татарстане, что здесь. Всегда была высокая планка профессионализма. И главный врач, который в отсутствие специалистов фактически сам выстраивал эту службу, прекрасно понимает, насколько это важно изнутри.

Сейчас главное – не снижать планку и не делать все рывками. Нужна системная работа. Чтобы не было так: приехали, поработали, уехали – и потом снова провал. Уже сейчас есть врачи, которые готовы ехать, работать, подключаться.

«Радует, что фронт постепенно отодвигается»

– Боевые действия рядом. Как вы к этому относитесь?

– Вначале, конечно, было непривычно и тревожно. Страх присутствовал. Пока мы с вами разговариваем, где-то вдалеке слышна работа РСЗО.

Но со временем, глядя на местных жителей, понимаешь: они живут в этом уже несколько лет. Мы приехали на месяц, а они здесь постоянно. Люди научились определять расстояние по звуку, понимать, где опасно, где нет. И радует, что фронт постепенно отодвигается.

Фото: © Аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

– Как ваши семьи отнеслись к командировке?

– Конечно, переживают. Просят быть осторожными, беречь себя. Дети спрашивают: «Папа, как обстановка?» Мы их успокоили: здесь относительно спокойно, к тому же к нам очень хорошее отношение, видим, что многие местные жители сами участвуют в восстановлении города после боевых действий.

– Что для вас самое главное в этой командировке?

– Понимание, что ты нужен. Что твоя работа здесь реально помогает. И если система будет выстроена правильно, помощь будет эффективной.