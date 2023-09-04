Хирурги ДРКБ удалили килограммовую опухоль новорожденному

В Детской республиканской клинической больнице врачи удалили новорожденному ребенку килограммовую опухоль. Об этом рассказали в пресс-службе клиники.

Порок развития у малыша выявили еще когда он находился в утробе матери, во втором триместре беременности. На УЗИ медики увидели тератому – это эмбрионально-клеточная опухоль, чаще всего она доброкачественная.

Медики собрали целый перинатальный консилиум, доктора приняли решение бороться за ребенка.

Фото: Пресс-служба ДРКБ

«Тератома на тот момент была уже большая, поэтому пациентку направили на внутриутробную операцию в Екатеринбург, там прижигали сосуды, чтобы уменьшить кровоснабжение опухоли и замедлить рост», – рассказали в ДРКБ.

После хирургического вмешательства женщина была под постоянным наблюдением акушеров-гинекологов из Республиканской клинической больницы.

Сразу после родов ребенка доставили в отделение реанимации ДРКБ, там его экстренно прооперировали. Сложная операция прошла успешно, ее провели хирурги Андрей Подшивалин и Григорий Чигвинцев, опухоль удалось удалить полностью.