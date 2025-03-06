Хирурги БСМП спасли жизнь пациентке с редкими парными аневризмами мозга

Фото: БСМП Набережных Челнов

Хирурги БСМП спасли жизнь женщине с редким поражением сосудов головного мозга.

32-летняя пациентка попала в больницу в критическом состоянии с внутричерепным кровоизлиянием. Срочное обследование выявило аневризму. Для точной диагностики собрали консилиум из нейрохирургов, неврологов и анестезиологов. Дополнительная ангиография показала парные аневризмы — два сосудистых разрыва на противоположных стенках одного артериального ствола. Такая патология встречается крайне редко, особенно у молодых пациентов.

Операция усложнялась тем, что аневризмы находились у основания черепа, что делало открытую хирургию чрезвычайно рискованной. Кроме того, одна из них уже лопнула, спровоцировав кровоизлияние.

Нейрохирург Радик Хафизов применил тотальную эмболизацию сосудов эндоваскулярным (малоинвазивным) способом. Обе аневризмы были полностью закрыты микроспиралями. Сложнейшая операция прошла успешно

Но спустя время у пациентки возникла опасная реакция: сужение сосудов из-за остатков крови в мозге привело к злокачественной ишемии, то есть критической нехватке кислорода. Врачи больницы обратились за помощью к ведущим специалистам России: кандидату медицинских наук, врачу-нейрохирургу Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии им. академика Н.Н.Бурденко Антону Коновалову и к врачу – анестезиологу-реаниматологу Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка» Марии Масленниковой.

Эксперты подключились к лечению, чтобы минимизировать последствия осложнений. Пациентка остается под наблюдением, но ее жизни уже ничего не угрожает.

Впервые в больнице пациентке выполнили химиоангиопластику – установили два катетера в сосуды, через которые дозированно вводили раствор, расширяющий артерии и уменьшающий ишемию. Таким образом врачи сняли отек головного мозга.

Благодаря работе специалистов БСМП пациентка избавилась от серьезной патологии. Успешный опыт применения химиоангиопластики открывает новые возможности для спасения жизней. Теперь в больнице метод введен в клинические протоколы лечения пациентов.