Хирурги БСМП Челнов удалили из сердца женщины опухоль размером с мяч для гольфа

Опухоль размером с мячик для гольфа удалили кардиохирурги Больницы скорой медицинской помощи в Набережных Челнах. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Полтора года назад у местной жительницы во время УЗИ сердца обнаружили миксому – доброкачественную опухоль. Она образуется в предсердии, растет незаметно и бессимптомно для человека. Миксома перекрывает просвет камеры сердца, в результате кровь не может свободно попадать из предсердия в желудочек, что затрудняет работу органа.

Женщина даже не догадывалась о том, что в ее сердце есть опухоль, которая увеличивается с каждым днем. Как только она услышала диагноз, то незамедлительно обратилась к врачам БСМП им. Р.С.Акчурина за помощью.

«Были риски, потому что опухоль "висела" на ножке, прикрепленной к перегородке, которая разделяет левую и правую половины сердца. И она могла оторваться, распавшись на части. При распаде мелкие частички могли попасть в кровоток и вызвать в дальнейшем опасные состояния: тромбоз и даже инсульт. Мы иссекли опухоль вместе с прилегающей тканью сердца (перегородкой) и ушили этот участок. Это было сделано для того, чтобы избежать рецидивов в будущем», – объяснил кардиохирург Ришат Иргалиев.

В пресс-службе БСМП рассказали, что пациентка выписана из больницы и чувствует себя хорошо.