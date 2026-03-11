news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 11 марта 2026 09:56

Хирурги БСМП Челнов удалили из сердца женщины опухоль размером с мяч для гольфа

Читайте нас в
Телеграм

Опухоль размером с мячик для гольфа удалили кардиохирурги Больницы скорой медицинской помощи в Набережных Челнах. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Полтора года назад у местной жительницы во время УЗИ сердца обнаружили миксому – доброкачественную опухоль. Она образуется в предсердии, растет незаметно и бессимптомно для человека. Миксома перекрывает просвет камеры сердца, в результате кровь не может свободно попадать из предсердия в желудочек, что затрудняет работу органа.

Женщина даже не догадывалась о том, что в ее сердце есть опухоль, которая увеличивается с каждым днем. Как только она услышала диагноз, то незамедлительно обратилась к врачам БСМП им. Р.С.Акчурина за помощью.

«Были риски, потому что опухоль "висела" на ножке, прикрепленной к перегородке, которая разделяет левую и правую половины сердца. И она могла оторваться, распавшись на части. При распаде мелкие частички могли попасть в кровоток и вызвать в дальнейшем опасные состояния: тромбоз и даже инсульт. Мы иссекли опухоль вместе с прилегающей тканью сердца (перегородкой) и ушили этот участок. Это было сделано для того, чтобы избежать рецидивов в будущем», – объяснил кардиохирург Ришат Иргалиев.

В пресс-службе БСМП рассказали, что пациентка выписана из больницы и чувствует себя хорошо.

#удаление опухоли #хирурги #сложная операция #БСМП Набережных Челнов #Здоровье #медицина
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Иран практически побежден»: зачем Трамп объявил об окончании войны и обратился к Путину

«Иран практически побежден»: зачем Трамп объявил об окончании войны и обратился к Путину

10 марта 2026
Кинолог предупредил об угрозах для собак в частном доме

Кинолог предупредил об угрозах для собак в частном доме

10 марта 2026
Новости партнеров