Хирурги БСМП Челнов спасли женщину, кишечник которой проткнула рыбная кость

Хирурги Больницы скорой медицинской помощи Набережных Челнов спасли женщину, кишечник которой проткнула рыбная кость. Об этом сообщили в Управлении здравоохранения города.

59-летняя женщина поступила в БСМП с острой болью в животе. Врачи провели компьютерную томографию и обнаружили в стенке кишечника рыбную кость длиной в 3,5 сантиметра. Женщина рассказала, что за три дня до обращения в больницу ела рыбу и не заметила, как проглотила косточку, которая вызвала воспаление в кишечнике. Орган начал разрушаться, а его содержимое попадало в брюшную полость.

Воспаление могло вызвать серьезные осложнения, включая перитонит, сепсис и даже смерть. Потому требовалось немедленное хирургическое вмешательство. Хирурги БСМП Рамшед Одинаев и Ильфат Валиуллин провели пациентке операцию через небольшие проколы.

Воспаленную часть кишечника вместе с рыбной косточкой удалили. После этого хирурги соединили два участка тонкой кишки, на границах которых было воспаление. Для герметичности наложили шов.

Пациентку отпустили домой на шестой день после операции. Она чувствует себя хорошо.