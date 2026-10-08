Хирурги БСМП Челнов пересобрали пациентке расслоившуюся аорту

Кардиохирурги Больницы скорой медицинской помощи в Набережных Челнах «пересобрали» пациентке аорту после расслоения. Об этом сообщил в соцсетях министр здравоохранения РТ Альмир Абашев.

49-летняя женщина рассказала, что каталась на велосипеде, когда у нее защемило в груди и резко отказали ноги. Ее муж вызвал скорую помощь. Обследование выявило расслоение аорты – стенки самого крупного сосуда начали отслаиваться сразу по всей длине.

Медики БСМП боролись за жизнь пациентки всю ночь. Женщине перелили несколько литров крови и литр плазмы. Открывшееся кровотечение смогли остановить спустя пять часов. После этого хирурги начали выполнять операцию.

«Мы проводили эту сложнейшую гибридную операцию поэтапно. Спротезировали друг за другом отделы грудной аорты, восходящие артерии, переключили все артерии головы, в дугу аорты установили стент-графт», – рассказал главный внештатный кардиохирург Минздрава Татарстана Рамис Якубов.

После операции пациентка провела в реанимации еще три дня. А уже через две недели ее выписали.