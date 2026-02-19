Хирург рассказал почему нельзя растирать вены мазью при тромбозе

news_header_top
Врач-сосудистый хирург Центра спасения конечностей РЖД-Медицины Георгий Трейгер в разговоре с «Радио 1» рассказал о ключевых заблуждениях, связанных с болезнями вен.

По словам эксперта, тромбоз – всегда острое состояние, в отличие от варикоза, который развивается и ухудшается постепенно. При этом хирург предостерег от распространенной ошибки – попыток греть или массировать заболевшую вену.

«Если начать разминать варикозную вену, которая затромбировалась на ноге, можно пропихнуть тромб повыше, и он отлетит в легкие со всеми вытекающими последствиями. Поэтому нагревать, растирать такие ноги ни в коем случае нельзя. Надо вызывать скорую и направляться к доктору», – пояснил Трейгер.

Для мнительных пациентов врач отметил, что кровяной сгусток из вен не может вызвать инсульт или инфаркт, поскольку тромб из вен попадает только в легочную артерию, где и может застрять, вызывая смертельную тромбоэмболию.

