Старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов в беседе с RT рассказал что травмы при катании на тюбинге часто случайны – человек бьется обо все, что встретится на пути.

«Первое, что под ударом, – это позвоночник. Ватрушка жесткая, она не гасит удары, и на каждой кочке или маленьком трамплине подкидывает человека, после чего он всей массой бьется спиной о склон или о дно тюбинга. Отсюда компрессионные переломы позвонков, хлыстовые повреждения шеи и частые переломы копчика», – сказал он.

При этом порой пострадавший спокойно оттряхивается и встает, а серьезные повреждения выявляются лишь на рентгене.

«Второе по частоте место занимает голова. Почти никто не катается в шлеме, а скорость приличная. Столб, дерево, бортик горки или просто промерзшая земля встречают темя или затылок, и дальше все зависит от везения. От легкого сотрясения до тяжелой черепно-мозговой травмы один шаг. Настораживать должны тошнота, рвота, головокружение, сонливость, потеря памяти о моменте удара», – отметил он.

Даже если на следующий день все вроде бы прошло, нужно обязательно идти в травмпункт, добавил врач.

«Затем идут колени. Нога цепляется за снег, застревает в ремнях тюбинга, а тело продолжает лететь вперед и вращаться. На колено ложится скручивающая нагрузка, для которой колено совершенно не рассчитано. Итог, как правило, – разрыв крестообразной связки, повреждение мениска, иногда все сразу», – рассказал Умнов.

Отдельного внимания заслуживают руки. Чаще всего, по словам эксперта, при катании на тюбинге люди получают сложные оскольчатые переломы со смещением, поскольку при падении инстинктивно выбрасывают руку и вся энергия удара приходится на одну точку. При этом, взрослые чаще, чем дети получают серьезные травмы.

«Взрослый человек тяжелее, и при ударе о препятствие энергия выше, поэтому и травма у него оказывается серьезнее. Кататься можно только на оборудованных трассах с выкатом и зоной торможения, свободной от деревьев и столбов», – отмечает Умнов

Врач также предостерег от буксировки тюбинга за машиной или снегоходом – на высоких скоростях отсутствие управления приводит к тяжелым травмам. Также опасны стихийные горки, где трасса пересекается с дорогой или упирается в ограждения.

«Нужно надевать шлем, это несколько минут неудобства против недель в больнице», – подытожил врач.