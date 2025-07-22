Хирург казанской больницы №7 Эльдар Макаримов покорил пик Ленина

Фото: телеграм-канал ГКБ №7 Казани

Врач-хирург отделения сосудистой хирургии №1 Городской клинической больницы №7 Казани Эльдар Макаримов покорил пик Ленина – это более 7 тыс. метров над уровнем моря.

Пик Ленина – это горная вершина Чон-Алайского хребта на границе Кыргызстана и Таджикистана. Один из «семитысячников» – высочайших вершин бывшего Советского Союза и Центральной Азии. Пик славится резкой сменой погодных условий, подъем занимает 8-12 часов на износе, штормы там – обычное дело.

Коллеги поздравили Макаримова с успешным восхождением.

«Наши медики доказывают, что им по плечу не только проведение сложнейших операций, но и покорение самых сложных вершин», – написали они в телеграм-канале.