Хирург из Татарстана спас ребенка после клинической смерти в Крыму

Накануне во время своего отпуска и.о. главного врача Джалильской больницы Сармановской ЦРБ врач-хирург Евгений Окшин спас жизнь тонущего мальчика в Крыму, оказав ему медицинскую помощь. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Минздрава РТ.

Фото: пресс-служба Минздрава РТ

Из воды мальчика девяти лет достали без признаков жизни – произошла клиническая смерть. У него случился приступ эпилепсии в воде, после чего остановилось сердце и дыхание.

«На берегу Евгений Окшин начал оказывать реанимационные мероприятия. Около 15-20 минут восстанавливал жизненные функции», – рассказали в Минздраве РТ.

Мальчика удалось откачать. Его передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Хирург помогал перевести ребенка.

Сегодня жизни мальчика больше ничего не угрожает, его готовят к выписке.

Председатель Общественной палаты республики Крым Александр Форманчук объявил благодарность татарстанскому врачу за высокую гражданскую позицию, самоотверженность и профессионализм, проявленные при спасении утопающего ребенка.

Фото: пресс-служба Минздрава РТ

В Министерстве здравоохранения Татарстана врача также поблагодарили за профессионализм.