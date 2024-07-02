Хирург из Татарстана предстанет перед судом за смерть пациента

Сердечно-сосудистый хирург из Татарстана предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По данным следствия, вечером 1 августа 2023 года 65-летнюю женщину доставили в приемное отделение больницы. Дежуривший 36-летний сердечно-сосудистый хирург провел осмотр пациентки, но не направил ее на дополнительные исследования и не поставил верный диагноз «гипертонический криз». Вместо этого он отправил женщину на амбулаторное лечение.

По возвращении домой, состояние женщины ухудшилось, она снова была доставлена в больницу, где спустя несколько часов скончалась.

Экспертиза подтвердила прямую связь между действиями врача и смертью пациентки. Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд.