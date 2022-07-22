Хирург Ибрагимовича сделал операцию футболисту «Рубина» Йевтичу

Полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич успешно прооперирован в одной из клиник в Лионе (Франция).

Операцию провел опытный хирург, который оперировал многих известных футболистов, в том числе Златана Ибрагимовича. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Напомним, что игрок «Рубина» из-за разрыва передней крестообразной связки пропустит не менее полугода.

Команда Леонида Слуцкого уже стартовала в чемпионате Первой лиги. В первом туре «Рубин» одолел на своем поле московскую «Родину». Следующий матч казанцы проведут в воскресенье в Красноярске против местного «Енисея».